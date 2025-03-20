Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта

В ходе брифинга 20 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры делегаций России и США состоятся в саудовской Джидде в самые ближайшие дни, в настоящее время согласовываются последние нюансы. О том, кто будет представлять сторону России на переговорах, Песков не сообщил, отметив, что эта информация будет обнародована своевременно.