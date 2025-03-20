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Переговоры РФ и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта

Ведомости

Переговоры между российской и американской делегациями пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Telegram-канал Кремля.

Ушаков рассказал, что в ходе предстоящей встречи представители РФ и США обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.

В ходе брифинга 20 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры делегаций России и США состоятся в саудовской Джидде в самые ближайшие дни, в настоящее время согласовываются последние нюансы. О том, кто будет представлять сторону России на переговорах, Песков не сообщил, отметив, что эта информация будет обнародована своевременно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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