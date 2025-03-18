Путин поддержал идею Трампа об отказе РФ и Украины от ударов по энергетике
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным, сообщает Кремль.
В сообщении Кремля по итогам переговоров президентов РФ и США говорится, что в контексте инициативы американской стороны о введении 30-дневного перемирия с Украиной, российской стороной были обозначены моменты, касающиеся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ходе диалога между лидерами стран было подчеркнуто, что ключевым условием недопущения эскалации конфликта является полное прекращение иностранной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Переговоры начались в 10:00 по восточному времени (18:00 по мск) и проходили более 1,5 часа.