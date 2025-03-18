Путин поддержал идею Трампа об отказе РФ и Украины от ударов по энергетике

В сообщении Кремля по итогам переговоров президентов РФ и США говорится, что в контексте инициативы американской стороны о введении 30-дневного перемирия с Украиной, российской стороной были обозначены моменты, касающиеся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения вооруженных сил Украины (ВСУ).