Белый дом: телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Белый дом: телефонный разговор Путина и Трампа завершилсяБеседа лидеров стран продолжалась более 1,5 часа
Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершился, сообщает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома.
Диалог лидеров стран продолжался более 1,5 часа.
Окончание разговора между политиками также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Как сообщил CNN российский источник, знакомый с проведением переговоров, телефонный разговор Путина и Трампа прошел «очень хорошо».
Переговоры глав РФ и США начались в 10:00 по восточному времени (18:00 по мск). Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино отмечал, что разговор проходит «хорошо».
О том, что лидеры стран начнут переговоры в период с 16:00 по 18:00 мск, говорил Песков на брифинге 18 марта. Он отмечал, что Кремль пока не выбрал форму сообщения об итогах переговоров, но сам Путин «вряд ли что-то будет говорить» по завершении телефонного разговора.
Ожидается, что темой обсуждения президентов стало урегулирование российско-украинского конфликта.