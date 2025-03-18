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Белый дом: телефонный разговор Путина и Трампа завершился

Беседа лидеров стран продолжалась более 1,5 часа
Ведомости

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершился, сообщает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома.

Диалог лидеров стран продолжался более 1,5 часа.

Окончание разговора между политиками также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Как сообщил CNN российский источник, знакомый с проведением переговоров, телефонный разговор Путина и Трампа прошел «очень хорошо».

Переговоры глав РФ и США начались в 10:00 по восточному времени (18:00 по мск). Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино отмечал, что разговор проходит «хорошо».

О том, что лидеры стран начнут переговоры в период с 16:00 по 18:00 мск, говорил Песков на брифинге 18 марта. Он отмечал, что Кремль пока не выбрал форму сообщения об итогах переговоров, но сам Путин «вряд ли что-то будет говорить» по завершении телефонного разговора.

Ожидается, что темой обсуждения президентов стало урегулирование российско-украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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