Белый дом: Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Белый дом: Путин и Трамп проводят телефонный разговорПрезиденты могут обсудить вопрос 30-дневного перемирия на Украине
Президент США Дональд Трамп начал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по восточному времени [18:00 мск]. Звонок проходит хорошо и все еще продолжается», – написал он в X.
О том, что Путин и Трамп начнут переговоры в период с 16:00 по 18:00 мск, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 18 марта. Он отмечал, что Кремль пока не выбрал форму сообщения об итогах переговоров, но сам Путин «вряд ли что-то будет говорить» по завершении телефонного разговора.
Темой обсуждения может стать урегулирование российско-украинского конфликта. Песков сообщил, что президенты не ограничивают себя по времени и будут говорить «столько, сколько посчитают нужным».
11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.