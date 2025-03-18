Белый дом: Путин и Трамп проводят телефонный разговор

О том, что Путин и Трамп начнут переговоры в период с 16:00 по 18:00 мск, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 18 марта. Он отмечал, что Кремль пока не выбрал форму сообщения об итогах переговоров, но сам Путин «вряд ли что-то будет говорить» по завершении телефонного разговора.