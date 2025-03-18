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Белый дом: Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Президенты могут обсудить вопрос 30-дневного перемирия на Украине
Ведомости

Президент США Дональд Трамп начал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра по восточному времени [18:00 мск]. Звонок проходит хорошо и все еще продолжается», – написал он в X.

О том, что Путин и Трамп начнут переговоры в период с 16:00 по 18:00 мск, говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 18 марта. Он отмечал, что Кремль пока не выбрал форму сообщения об итогах переговоров, но сам Путин «вряд ли что-то будет говорить» по завершении телефонного разговора.

Темой обсуждения может стать урегулирование российско-украинского конфликта. Песков сообщил, что президенты не ограничивают себя по времени и будут говорить «столько, сколько посчитают нужным».

11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.

Путин поддержал предложение, но указал на наличие вопросов по деталям перемирия. Помощник российского лидера Юрий Ушаков называл предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине «временной передышкой для украинских военных – и больше ничего».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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