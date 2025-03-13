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Ушаков заявил Уолтцу, что России нужно долгосрочное урегулирование на Украине

РФ и США считают недопустимым присутствие Украины в НАТО, сказал он по итогам разговора
Татьяна Князькова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Помощник президента России Юрий Ушаков, который 12 марта провел телефонный разговор с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем, назвал предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине «временной передышкой для украинский военных и больше ничего». Об этом Ушаков сообщил в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой.

Он добавил, что цель России – это долгосрочное мирное урегулирования. «Шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны», – пояснил он.

На вопрос Скабеевой, означает ли такая позиция отказ от мирной сделки, Ушаков заявил, что он лишь «изложил свою точку зрения». Сегодня президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции будет выступать и выскажет «конкретные и более содержательные оценки», подчеркнул помощник президента.

Ушаков отметил, что США и Россия обсуждали свои взгляды на позиции, в том числе, Путин и президент США Дональд Трамп проводили беседы. Именно поэтому хочется верить, что в США знают позицию России и «она будет учитываться» в совместной работе, сказал он.

Кроме того, и Россия, и США против вступления Украины в НАТО. По его словам, обе страны считают такой исход событий недопустимым в контексте мирного урегулирования на Украине.

Комментируя предполагаемые встречи со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, Ушаков назвал эти контакты «закрытыми» и отказался о них говорить.

Ушаков подтвердил и налаженные контакты с Уолтцем после его назначения, «идет нормальный обмен мнениями в спокойной манере». Как отметил помощник Путина, эта манера сильно отличается от той, в которой Россия и США разговаривали при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

13 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 12 марта состоялся разговор Ушакова и Уолтца. Кроме того, на брифинге Песков подтвердил, что переговорщики из США действительно летят в Москву, и контакты запланированы. 

По данным Flight Radar, самолет, числящийся за компанией Witkoff спецпосланника Дональда Трампа – Стивена Уиткоффа, приземлился в Москве.

При этом телеканалу «Звезда» Ушаков заявил, что США выбрали нового посредниках в переговорах США, и России и это не Уиткофф.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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