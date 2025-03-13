Ушаков заявил Уолтцу, что России нужно долгосрочное урегулирование на Украине

Ушаков отметил, что США и Россия обсуждали свои взгляды на позиции, в том числе, Путин и президент США Дональд Трамп проводили беседы. Именно поэтому хочется верить, что в США знают позицию России и «она будет учитываться» в совместной работе, сказал он.