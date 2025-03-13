Что может означать американо-украинская декларация в Джидде

Что может означать американо-украинская декларация в Джидде30-дневное перемирие выгоднее Украине, а Россия пока лишь обсудит его с США
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи американской и украинской делегаций в саудовской Джидде 11 марта заявил о надежде на скорейшее согласие России на 30-дневное прекращение огня и анонсировал возможность телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным 12–13 марта. «Танго танцуют двое. Надеюсь, он [Путин] тоже согласится. Это будет 75% пути. Остальное – подготовка документации и переговоры о позициях на земле», – сказал Трамп.
Уже вечером 12 марта мск президент США заявил, что в Москву направляются его эмиссары. По словам вице-президента Джеймса Вэнса, они проведут там несколько дней.
По итогам переговоров в Саудовской Аравии было опубликовано совместное заявление, писали «Ведомости» 11 марта. Согласно документу, Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении его Россией. В обмен на это США немедленно возобновили обмен разведданными и помощь в сфере безопасности. В заключительной части совместного заявления также указано, что президенты Украины и США договорились заключить соглашение по природным ресурсам.
В Кремле внимательно изучают заявления, которые были сделаны по итогам американо-украинских переговоров в Джидде, сказал журналистам 12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, госсекретарь Марко Рубио и помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц «по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях».
После окончания переговоров возглавлявшие американскую делегацию в Джидде Рубио и Уолтц подчеркнули в беседе с представителями СМИ, что теперь в Вашингтоне ждут реакцию Москвы. Но конкретизировать способ передачи информации ни сразу после переговоров, ни на следующий день госсекретарь не стал. 12 марта Рубио подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждался и вопрос территориальных уступок, но также не дал конкретики.
В совместном заявлении указано, что вся необходимая информация будет немедленно передана российской стороне.
При этом за пару дней до встречи в Джидде корреспондент агентства Bloomberg Эннмари Хордерн сообщила о возможном визите в Россию на переговоры с Путиным спецпосланника по ближневосточному урегулированию Стивена Уиткоффа.
Что касается возобновления военной помощи, то в общем заявлении не конкретизируется, по каким каналам она будет предоставляться. Но на той же пресс-конференции с Рубио Уолтц ответил, что она будет осуществляться с помощью механизма президентских полномочий (PDA). Он подчеркнул, что речь идет об уже одобренных пакетах помощи, которые были утверждены в годы президентства Джо Байдена (2021–2025). По последним данным на сайте Пентагона, а также газеты The New York Times и агентства Reuters, на «счету» PDA осталось помощи на сумму до $4 млрд. То есть пока речь не идет об одобрении новых пакетов.
С разведданными немного другая история. Изначально из США доносились разные заявления как о полной, так и о частичной приостановке обмена информацией с украинцами. Источники, близкие к администрации Трампа, 7 марта сообщили СNN, что данные все-таки предоставляют, но только связанные с оборонными, а не наступательными нуждами ВСУ. Но после слов Рубио и Уолтца о полном восстановлении передачи разведданных эту информацию 12 марта подтвердила на своей странице в Х и директор нацразведки США Тулси Габбард.
Украинская и американская делегации также условились сформировать команды для переговоров по урегулированию конфликта и достижению долгосрочной безопасности. Согласно заявлению, США намерены обсудить конкретные предложения на этом направлении с представителями России. Украинская сторона в декларации подчеркнула необходимость участия в процессе «европейских партнеров». Предложение о прекращении огня на 30 дней было поддержано президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом в начале марта Париж предлагал исключить атаку на энергетическую инфраструктуру и прекращение огня только в небе и на воде.
Европейцы предпочли солидаризироваться c предложением американцев в надежде на расширение собственного участия в переговорах, сказал научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.
Отвечая на вопросы журналистов 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неготовности России пойти на прекращение огня от США можно ожидать «сильные шаги». Он также подчеркнул, что не намерен проводить в стране президентские выборы во время перемирия. Кроме того, по данным Укринформа, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил о намерении продолжить мобилизацию и в случае прекращения огня.
Если 30-дневное перемирие будет разовой, непродлеваемой акцией, то в таких условиях оно с технической точки зрения, несмотря на общественное мнение на Украине, более выгодно для ВСУ, считает военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Он поясняет, что за месяц измотанные за февраль – март в неудачных для них боях в Курской области отошедшие оттуда части, равно как и истощившиеся на южнодонбасском направлении, могут быть частично восстановлены, пополнившись личным составом и техникой в условиях возобновления военной помощи США. Также, продолжает Корнев, у украинской стороны в отсутствие ракетных и бомбовых ударов по тылам со стороны России будет возможность изготовить запасы дронов.
Ранее о том, что перемирие должно быть полноценным, говорил и Путин. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное, – говорил он 20 января. – Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».
Контакты США и Украины в Саудовской Аравии свидетельствуют о некотором потеплении в отношениях между Зеленским и Трампом, хотя болевые точки по-прежнему остались, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, так как посредниками являются Рубио и Уолтц, сохраняется высокий потенциал для поддержания рабочих отношений между Киевом и Вашингтоном. Но эксперт отметил, что в случае отказа России Трамп сможет сместить ответственность на Путина за «недобросовестность», чтобы потом перейти к жестким мерам для сохранения лица и закрепления за собой образа сурового переговорщика.
По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, Украина согласилась на прекращение огня, потому что на самом деле именно этого в Киеве и хотели. Что же касается позиции Запада, то там просто хотят спасти Украину – не более того, считает эксперт. По мнению Офицерова-Бельского, «Трамп не подыгрывает России, а пытается ее переиграть».