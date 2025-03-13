Что может означать американо-украинская декларация в Джидде

Что касается возобновления военной помощи, то в общем заявлении не конкретизируется, по каким каналам она будет предоставляться. Но на той же пресс-конференции с Рубио Уолтц ответил, что она будет осуществляться с помощью механизма президентских полномочий (PDA). Он подчеркнул, что речь идет об уже одобренных пакетах помощи, которые были утверждены в годы президентства Джо Байдена (2021–2025). По последним данным на сайте Пентагона, а также газеты The New York Times и агентства Reuters, на «счету» PDA осталось помощи на сумму до $4 млрд. То есть пока речь не идет об одобрении новых пакетов.