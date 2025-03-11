Украина дала предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня

«Украина стремится к миру с первой секунды конфликта, и мы хотим сделать все, чтобы мир был достигнут как можно быстрее и надежно, так, чтобы конфликта больше не было», – заявил Зеленский. Президент также подчеркнул, что Украина воспринимает американское предложение о полном прекращении огня на 30 дней как позитивный шаг и готова его выполнить, если Россия согласится на аналогичные условия.