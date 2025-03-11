Украина дала предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня

Украина дала предварительное согласие на 30-дневное прекращение огняВопрос обсуждался с американской делегацией в Джидде
Переговоры между США и Украиной, прошедшие 11 марта в саудовской Джидде, завершились. Как сообщили стороны, обсуждение касалось мирного процесса, безопасности Украины и экономического сотрудничества.
«Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», – написал в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи.
Результатом переговоров стало решение Вашингтона о немедленном возобновлении обмена разведданными и восстановлении военной помощи Украине. По словам Ермака, обе делегации согласовали механизм переговоров для устойчивого мира, а также подчеркнули важность привлечения европейских партнеров в этот процесс.
В Белом доме назвали переговоры позитивными и продуктивными, а официальный представитель Кэролайн Левитт подтвердила, что США обсудят детали договоренностей с Россией. «Украина сделала позитивный шаг, и мы надеемся, что Россия ответит тем же», – заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Его слова транслирует Reuters.
После встречи правительства Соединенных Штатов и Украины опубликовали совместное заявление, в котором изложены ключевые пункты переговоров, передает Reuters. Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон берет на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Переговорные группы Украины и США начнут работу по достижению прочного мира.
Позднее Ермак сообщил, что на следующей неделе на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней.
Украинская сторона отдельно подчеркнула, что Европа должна участвовать в процессе урегулирования, а США и Украина подтвердили намерение продолжить работу в этом направлении.
После переговоров в Джидде США должны передать позицию Киева российской стороне. Официального ответа Москвы пока не последовало, однако Вашингтон и Киев выразили надежду, что инициатива найдет отклик.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил итоги встречи, отметив, что украинская сторона предложила три ключевых направления для переговоров: «тишина в небе» – прекращение ракетных и дроновых атак, «тишина на море» – гарантии безопасности в Черном море, а также реальные меры по установлению доверия, включая освобождение военнопленных.
«Украина стремится к миру с первой секунды конфликта, и мы хотим сделать все, чтобы мир был достигнут как можно быстрее и надежно, так, чтобы конфликта больше не было», – заявил Зеленский. Президент также подчеркнул, что Украина воспринимает американское предложение о полном прекращении огня на 30 дней как позитивный шаг и готова его выполнить, если Россия согласится на аналогичные условия.
«Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если русские согласятся, в тот самый момент тишина заработает. Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине», – добавил он.
Зеленский также выразил благодарность президенту Дональду Трампу и правительству США.
11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно». После небольшого перерыва она была продолжена.
Эта встреча сторон стала первой официальной после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 февраля в Белом доме. В состав американской делегации в Джидде вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Украинскую сторону представляют Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Зеленский также находился в Саудовской Аравии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по переговорам США и Украины.