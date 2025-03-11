В чем суть договоренностей США и Киева о временном перемирии

20 января, в день инаугурации Трампа, Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в последний раз описывал свое отношение к перемирию. «Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное, – говорил он. – Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции».