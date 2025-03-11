В чем суть договоренностей США и Киева о временном перемирии

В чем суть договоренностей США и Киева о временном перемирииВ Кремле прежде подчеркивали, что это не должно стать «передышкой для перегруппировки сил»
Украина, судя по всему, согласилась на предложение США о временном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по согласию сторон. Это следует из слов главы офиса президента страны Андрея Ермака и заявления, которое распространили СМИ после встречи делегаций в саудовской Джидде вечером 11 марта. Подчеркивается, что взаимность России в этом вопросе – ключ к достижению мира. Также США, судя по итоговому заявлению, немедленно отменят паузу в военной помощи Украине, а также возобновят обмен разведданными. Делегации согласились сформировать команды для переговоров по урегулированию конфликта и достижению долгосрочной безопасности.
Вашингтон теперь намерен обсудить конкретные предложения на этом направлении с представителями России. Именно с Москвой диалог был начат в первую очередь. Украинская же сторона подчеркнула необходимость участия в процессе «европейских партнеров». До этого ЕС к переговорам не привлекали. Кроме того, президенты Украины и США договорились заключить соглашение по природным ресурсам.
Единственное решение украинского конфликта – «дипломатия там, где это возможно», заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам еще перед началом переговоров. Он сказал, что и России, и Украине нужно будет пойти на трудные шаги для мирного урегулирования. Следующий шаг – переговоры с Москвой. Президент США Дональд Трамп заявил вечером 11 марта, что встречи по Украине пройдут 11 или 12 марта (цитата по Reuters).
Как сообщила журналистка Bloomberg Эннмари Хордерн, в ближайшее время в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным собирается приехать американский спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф, который также ответственен за диалог с Россией по Украине.
Кремль проинформирует о том, в каком формате США расскажут об их контактах с Украиной в Саудовской Аравии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос «Ведомостей» на полях проходившей конференции НИУ ВШЭ, будет ли это сделано с помощью поездки Уиткоффа в Россию, он не стал опровергать такую возможность, как, впрочем, и подтверждать.
Администрация Трампа добилась своего – Украина согласилась на немедленное перемирие, но для России такая договоренность объективно невыгодна, так как Москва хочет полноценного мира, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Трамп хочет обсудить детально вопросы «потом», но для России такое неприемлемо», – сказал эксперт. Но он подчеркивает, что в случае отказа Трамп обвинит Россию в нежелании идти к миру и тогда процесс нормализации может быть сорван. «Можно говорить с США о готовности к перемирию, но предварительно договорившись об основных параметрах окончательного урегулирования, то это, возможно, будет приемлемо», – сказал эксперт.
Украинское издание «Громадське» сообщило, что план временного перемирия на воде и в воздухе (ранее его предложил президент Франции Эмманюэль Макрон) и проект соглашения о добыче минералов представила США делегация из Киева. Накануне встречи с государственным визитом в Саудовской Аравии находился и президент Украины Владимир Зеленский, к моменту переговоров покинувший Эр-Рияд. Как сообщал 9 марта телеканал NBC News, подписания украинской стороной сделки по природным ископаемым будет недостаточно для восстановления военной помощи, о частичной приостановке которой стало известно 4 марта. Собеседники телеканала подчеркнули желание Трампа увидеть изменение позиции Зеленского по мирным переговорам, его готовность пойти на уступки, в том числе территориальные, а также провести выборы.
20 января, в день инаугурации Трампа, Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в последний раз описывал свое отношение к перемирию. «Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили, это самое главное, – говорил он. – Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции».
Отношения Трампа и Зеленского резко ухудшились после визита украинского лидера в Вашингтон 28 февраля, закончившегося перепалкой в Овальном кабинете с участием двух лидеров и вице-президента США Джеймса Вэнса. При этом в тот же день Трамп подчеркнул, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру. В США понимают, что их позиция по урегулированию конфликта значительно отличается от украинской, говорит политолог Малек Дудаков. Поэтому эксперт полагает, что украинцы намерены придерживаться типичной для себя стратегии затягивания и запутывания переговоров с надеждой на политическую поддержку Европы. Трампу же нужно просто как можно быстрее закрыть украинскую тему и полностью посвятить себя укреплению американского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
За несколько часов до начала переговоров в Джидде российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов в 10 регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны России. Позже генштаб вооруженных сил Украины признал, что одной из целей атаки украинских беспилотников был нефтепровод «Дружба», через который нефть поставляется в Венгрию.
Захарова поздно вечером подтвердила возможные контакты с представителями США в ближайшие дни. «Ведомости» направили запрос Пескову.