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Кремль: России и США предстоит долгий и трудный путь по реставрации отношений

Два президента выразили политическую волю в этом направлении, сказал Песков
Ведомости

Россия и США находятся на начальном этапе долгого и трудного пути по реставрации двусторонних отношений, оба президента выразили политическую волю в этом направлении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили о том, как президент России Владимир Путин относится к американскому лидеру Дональду Трампу. Песков ответил, что у глав государств «не столь частные» телефонные контакты – «в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор», который оказался достаточно конструктивным, чтобы быть в диалоге и решать проблемы.

«Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении», – сказал пресс-секретарь главы Российского государства.

10 марта Трамп заявил репортеру Washington Post Майклу Бирнбауму, что тот «подорвал доверие», задав вопрос о якобы неуважении к американскому лидеру со стороны Путина. Журналист спросил Трампа о том, считает ли он, что президент России проявил к нему неуважение, нанося удары по Украине, «пока стороны пытаются заключить мирное соглашение».

Днем ранее, 9 марта, Трамп, комментируя критику о якобы мягкой позиции по отношению к РФ, заявил Fox News, что придерживается жесткой позиции по отношению к России, но при этом «хорошо ладит» с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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