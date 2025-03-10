Кремль: России и США предстоит долгий и трудный путь по реставрации отношений

Представителя Кремля спросили о том, как президент России Владимир Путин относится к американскому лидеру Дональду Трампу. Песков ответил, что у глав государств «не столь частные» телефонные контакты – «в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор», который оказался достаточно конструктивным, чтобы быть в диалоге и решать проблемы.