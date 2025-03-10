Кремль: России и США предстоит долгий и трудный путь по реставрации отношений

Кремль: России и США предстоит долгий и трудный путь по реставрации отношенийДва президента выразили политическую волю в этом направлении, сказал Песков
Россия и США находятся на начальном этапе долгого и трудного пути по реставрации двусторонних отношений, оба президента выразили политическую волю в этом направлении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили о том, как президент России Владимир Путин относится к американскому лидеру Дональду Трампу. Песков ответил, что у глав государств «не столь частные» телефонные контакты – «в эту президентскую итерацию у них единожды был телефонный разговор», который оказался достаточно конструктивным, чтобы быть в диалоге и решать проблемы.
«Мы находимся в начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь предстоит достаточно долгий, трудный, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю в этом направлении», – сказал пресс-секретарь главы Российского государства.
10 марта Трамп заявил репортеру Washington Post Майклу Бирнбауму, что тот «подорвал доверие», задав вопрос о якобы неуважении к американскому лидеру со стороны Путина. Журналист спросил Трампа о том, считает ли он, что президент России проявил к нему неуважение, нанося удары по Украине, «пока стороны пытаются заключить мирное соглашение».
Днем ранее, 9 марта, Трамп, комментируя критику о якобы мягкой позиции по отношению к РФ, заявил Fox News, что придерживается жесткой позиции по отношению к России, но при этом «хорошо ладит» с Путиным.