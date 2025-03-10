Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп заявил о подрыве доверия к WP после вопроса о неуважении Путина

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил репортеру Washington Post Майклу Бирнбауму, что он «подорвал доверие» после вопроса о якобы неуважении к американскому лидеру со стороны главы российского государства Владимира Путина. Об этом пишет The Independent.

Журналист спросил Трампа о том, считает ли он, что Путин проявил к нему неуважение, нанося удары по Украине, «пока стороны пытаются заключить мирное соглашение».

«Он проявляет ко мне неуважение? С кем вы? Вы сильно подорвали доверие», – ответил президент США.

9 марта Трамп, отвечая критику о якобы мягкой позиции по отношению к РФ, заявил Fox News, что придерживается жесткой позиции по отношению к России, но при этом «хорошо ладит» с Путиным. По словам американского лидера, во время первого президентского срока он, кроме других мер, ввел значительное количество антироссийских санкций, и Путин первым может подтвердить его жесткий подход к отношениям с Москвой.

В последнее время Трамп предпринял несколько мер, которые, как считают его критики, нацелены на поддержу России. 4 марта президент США распорядился временно приостановить военную помощь Украине. Отмечалось, что решение стало реакцией на неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщал Fox News, что военная помощь будет заморожена до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Axios сообщал, что Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому – как к врагу, что вызывает тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных