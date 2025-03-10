Трамп заявил о подрыве доверия к WP после вопроса о неуважении Путина
Президент США Дональд Трамп заявил репортеру Washington Post Майклу Бирнбауму, что он «подорвал доверие» после вопроса о якобы неуважении к американскому лидеру со стороны главы российского государства Владимира Путина. Об этом пишет The Independent.
Журналист спросил Трампа о том, считает ли он, что Путин проявил к нему неуважение, нанося удары по Украине, «пока стороны пытаются заключить мирное соглашение».
«Он проявляет ко мне неуважение? С кем вы? Вы сильно подорвали доверие», – ответил президент США.
9 марта Трамп, отвечая критику о якобы мягкой позиции по отношению к РФ, заявил Fox News, что придерживается жесткой позиции по отношению к России, но при этом «хорошо ладит» с Путиным. По словам американского лидера, во время первого президентского срока он, кроме других мер, ввел значительное количество антироссийских санкций, и Путин первым может подтвердить его жесткий подход к отношениям с Москвой.
В последнее время Трамп предпринял несколько мер, которые, как считают его критики, нацелены на поддержу России. 4 марта президент США распорядился временно приостановить военную помощь Украине. Отмечалось, что решение стало реакцией на неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщал Fox News, что военная помощь будет заморожена до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Axios сообщал, что Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому – как к врагу, что вызывает тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев.