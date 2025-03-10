Трамп заявил о подрыве доверия к WP после вопроса о неуважении Путина

В последнее время Трамп предпринял несколько мер, которые, как считают его критики, нацелены на поддержу России. 4 марта президент США распорядился временно приостановить военную помощь Украине. Отмечалось, что решение стало реакцией на неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщал Fox News, что военная помощь будет заморожена до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам. Axios сообщал, что Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому – как к врагу, что вызывает тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев.