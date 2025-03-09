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Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

При этом президент США подчеркнул, что придерживается жесткой позиции в отношении России
Инна Шульгина
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент США Дональд Трамп придерживается жесткой позиции по отношению к России, но при этом «хорошо ладит» с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).

По словам Трампа, во время первого президентского срока он, кроме других мер, ввел значительное количество антироссийских санкций, и Путин первым может подтвердить его жесткий подход к отношениям с Москвой. Так Трамп ответил на критику о якобы мягкой позиции по отношению к Российскому государству.

В последнее время Трамп предпринял несколько мер, которые, по мнению его критиков, направлены на поддержу России. 4 марта президент США распорядился временно приостановить военную помощь Украине. Отмечалось, что решение стало реакцией на неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщал Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока Киев не проявит готовность к мирным переговорам. Портал Axios писал, что Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому – как к врагу, что вызывает тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев.

При этом 7 марта Трамп сообщил на своей странице в Truth Social, что всерьез рассматривает вариант усиления санкций против России до прекращения огня и достижения окончательного соглашения о мире на Украине. The Hill после этого писал, что Трамп «наконец-то немного надавил на Россию». В этот же день агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что американское правительство изучает варианты смягчения санкций против энергетического сектора России в случае, если Москва даст согласие на быстрое прекращение украинского конфликта.

6 марта NBC News со ссылкой на источники сообщал, что некоторые союзники США обсуждают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в качестве ответа на примирительный подход администрации Трампа к России. Это связано с опасениями по поводу сохранности иностранных активов, «личности владельцев которых могут быть случайно раскрыты». По словам бывших сотрудников американской разведки, администрация США может начать делиться с Москвой «некоторой конфиденциальной информацией».

12 февраля Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций двух стран без участия глав государств, где было условлено создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине. 27 февраля в турецком Стамбуле состоялась встреча делегаций России и США, посвященная проблемам работы посольств. 6 марта Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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