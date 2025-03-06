США могут начать делиться конфиденциальной информацией с Россией
Вашингтон может начать делиться с Москвой конфиденциальной информацией, сообщает NBC News со ссылкой на бывших сотрудников разведки США.
По данным телеканала, некоторые бывшие сотрудники американской разведки заявили, что глубоко обеспокоены вероятными последствиями изменения политики администрации США в отношении России, при которой Москва, возможно, больше не будет расцениваться в качестве противника. Отмечается, что эти опасения разделяют и их коллеги, которые и сейчас работают в правительстве.
«Поскольку [президент США Дональд] Трамп и его заместители повторяют некоторые тезисы России о конфликте на Украине и указывают на то, что они надеются расширить отношения США с Москвой, бывшие сотрудники разведки говорят, что администрация [США] может даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией», – говорится в материале.
По данным источников NBC News, ряд союзников США обсуждают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в качестве реакции на примирительный подход администрации Трампа к России. Это связано с опасениями по поводу сохранности иностранных активов, «личности владельцев которых могут быть случайно раскрыты».
6 марта Politico со ссылкой на источники писало, что страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведданными после попытки Трампа улучшить отношения с Москвой. Днем ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон якобы перестал предоставлять разведданные Киеву, что может ограничить возможности украинских военных наносить удары по российским войскам. Британский таблоид Daily Mail писал, что США также запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Киевом.
28 февраля американское издание Record со ссылкой на три внутренних источника писало об остановке кибердеятельности США против России. 4 марта в Пентагоне опровергли данные о прекращении киберопераций против РФ, писал Bloomberg.