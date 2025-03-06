США могут начать делиться конфиденциальной информацией с Россией

По данным телеканала, некоторые бывшие сотрудники американской разведки заявили, что глубоко обеспокоены вероятными последствиями изменения политики администрации США в отношении России, при которой Москва, возможно, больше не будет расцениваться в качестве противника. Отмечается, что эти опасения разделяют и их коллеги, которые и сейчас работают в правительстве.