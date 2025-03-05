FT: США прекратили обмен разведданными с Украиной

5 марта США запретили Великобритании делиться разведданными с Киевом в рамках отказа от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Помимо ракет и боеприпасов все британские разведывательные агентства и военные подразделения также получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными, полученными из США, ранее известными как Rel UKR (сокращение от Releasable to Ukraine).