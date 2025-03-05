FT: США прекратили обмен разведданными с Украиной
США перестали предоставлять Украине разведданные, сообщает Financial Times со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания рассказали, что прекращение обмена разведданными между Киевом и Вашингтоном может ограничить возможности украинских военных наносить удары по российским войскам.
Вашингтон заморозил каналы связи с Киевом. Решение о прекращении предоставления данных последовало за отменой поставок военной помощи Украине со стороны США.
5 марта США запретили Великобритании делиться разведданными с Киевом в рамках отказа от поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Помимо ракет и боеприпасов все британские разведывательные агентства и военные подразделения также получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными, полученными из США, ранее известными как Rel UKR (сокращение от Releasable to Ukraine).
4 марта информацию о временной заморозке США всей военной помощи Украине сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников в Белом доме и американских военных. Позже эту информацию также подтвердил «Ведомостям» представитель Пентагона.