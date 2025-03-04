Трамп приостановил всю военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, сообщили в понедельник вечером американские СМИ, ссылаясь на представителей администрации.
«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужны партнеры, которые также привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта», – заявил телеканалу CNN представитель Белого дома.
По словам чиновника, решение о приостановке помощи является прямым ответом на поведение Зеленского на прошлой неделе, которое Трамп считает неприемлемым.
Решение о приостановке помощи было принято поздно вечером 3 марта, сказал один из источников телеканала, отметив, что это является стратегией давления на Украину.
Как стало известно телеканалу Fox News, приостановка коснется всей военной помощи Украине, включая оружие, которое еще не поступило на Украину, например, находящееся в транзите или в Польше. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинские лидеры не проявят готовность к добросовестным мирным переговорам.
«Это не окончательная отмена помощи, а пауза. Распоряжения уже отданы», – сказал чиновник телеканалу.
Трамп и его старшие советники хотят получить от Зеленского признание ухудшения отношений после перепалки в Белом доме – возможно, в виде публичных извинений, – прежде чем продолжать переговоры по соглашению о полезных ископаемых или обсуждать дальнейшую помощь, сообщили CNN несколько чиновников.
Государственный секретарь Марко Рубио публично призвал Зеленского извиниться за произошедшее 28 февраля в Овальном кабинете.
«Ведомости» обратились за комментариями в Белый Дом и Пентагон.
28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.
3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин знает о конфликте американского и украинского лидеров в Вашингтоне. По словам представителя Кремля, это событие продемонстрировало полное отсутствие дипломатических способностей Зеленского.