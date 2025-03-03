В Кремле указали на отсутствие дипломатических способностей Зеленского

«Мы видим, что коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась такая фрагментарность. Остается группа стран, которая скорее составляет партию войны, которая заявляет о своей готовности поддерживать Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий», – сказал он. По версии Пескова, несмотря на первые «наброски» мирного плана по Украине, говорить о том «слаженном мирном плане пока не приходится».