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В Кремле указали на отсутствие дипломатических способностей Зеленского

Выйти на урегулирование российско-украинского конфликта будет тяжело, считает Песков
Максим Цуланов
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Президент России Владимир Путин видел конфликт американского и украинского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Это событие продемонстрировало полное отсутствие дипломатических способностей украинского лидера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно. он [Путин] знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все ее нюансы президент знает. Достаточно беспрецедентное событие, и Зеленский во многом продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей как минимум», – сказал он.

Путин принял во внимание произошедшее и «еще раз вся российская сторона убедилась в правоте Путина», добавил представитель Кремля. Он сказал, что открытость к переговорам и добрые намерения Москвы сталкиваются с нежеланием киевского режима поддерживать такую динамику.

Как заявил Песков, произошедшее в пятницу в Белом доме показало, насколько тяжело будет выйти на урегулирование российско-украинского конфликта: «киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны». Песков пояснил, что в этой ситуации усилий Вашингтона и готовности Москвы будет недостаточно.

«Мы видим, что коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась такая фрагментарность. Остается группа стран, которая скорее составляет партию войны, которая заявляет о своей готовности поддерживать Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий», – сказал он. По версии Пескова, несмотря на первые «наброски» мирного плана по Украине, говорить о том «слаженном мирном плане пока не приходится».

Вместе с тем, Москва продолжит свой диалог с Вашингтоном по нормализации двусторонних отношений.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона не благодарна за оказанную помощь.

После украинский президент отправился в Лондон, где состоялся саммит по Украине с участием порядка 20 представителей европейских стран и объединений, в Лондон прибыли лидеры Франции, Германии, Польши, Турции и др. Зеленский заявил, что Киев никогда не признает право Москвы на утраченные им территории, «даже если это будет попыткой заключить мирное соглашение».

2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда» назвал президента США Трампа прагматиком, который ведет дела под лозунгом «здравый смысл». Он также назвал госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца абсолютно вменяемыми людьми. Министр при этом отметил, что Москва и Вашингтон не могут мыслить одинаково по всем вопросам мировой повестки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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