Зеленский: Киев не пойдет на территориальные уступки в рамках мирного соглашения
Киев никогда не признает право Москвы на утраченные им территории, «даже если это будет попыткой заключить мирное соглашение», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Зеленского, он согласится на прекращение огня только тогда, когда за этим последуют «надежные гарантии безопасности, в которых будет уверен народ» его страны.
Украинский лидер сообщил, что знает о предложении Лондона и Парижа установить перемирие сроком на месяц. Но Зеленский не рассказал о том, поддерживает ли он эту инициативу.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», писала Le Figaro. Они считают, что их план станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня. Согласно инициативе, размещение европейских военных в республике предполагается только на втором этапе.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но встреча превратилась в перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс указали, что Киев неблагодарен за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано. В тот же день украинский президент в социальной сети Х поблагодарил Америку за поддержку.
2 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский помешал своими действиями в Белом доме усилиям администрации президента США Дональда Трампа по организации мирных переговоров сторон конфликта.