Рубио обвинил Зеленского в подрыве усилий США по урегулированию конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский помешал своими действиями в Белом доме усилиям администрации президента США Дональда Трампа по организации мирных переговоров сторон конфликта, заявил государственный секретарь США Марко Рубио программе This Week на телеканале ABC.
Вопрос сейчас состоит в том, указал Рубио, сможет ли Вашингтон «заставить» стороны российско-украинского конфликта сесть за стол переговоров.
«Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Госсекретарь сообщил также, что после встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете не разговаривал ни с президентом Украины, ни с министром иностранных дел республики Андреем Сибигой, пишет Reuters. Он добавил, что США «будут готовы возобновить взаимодействие, когда они будут готовы заключить мир».
28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым, но встреча превратилась в перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс указали, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. В результате Зеленский покинул Белый дом досрочно, а соглашение так и не было подписано. В тот же день украинский президент в социальной сети Х поблагодарил Америку за поддержку.