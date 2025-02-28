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Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил США за поддержку

Ведомости

Украинский лидер Владимир Зеленский после провальных переговоров и перепалки с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Америку за поддержку. Соответствующий пост появился в социальной сети Х.

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ», – написал украинский президент, пояснив, что Украине нужен «справедливый и прочный» мир.

Зеленский прилетел на переговоры с Трампом и заключение сделки по полезным ископаемым. Перед двухсторонней встречей было запланировано общение с прессой, которое продлилось больше 50 минут.

В самом начале Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт, заявив о своей нейтральной позиции. Американский лидер пояснил, что хочет урегулировать ситуацию.

Но потом общение началось на повышенных тонах. Зеленский призвал скептически относиться к приверженности России дипломатии, обвиняя Москву в якобы нарушении своих обязательств на международной арене.

Трамп жестко заявил, что Зеленский играет с угрозой третьей мировой войны. По словам президента США, украинский лидер не в том положении, чтобы предъявлять требования Вашингтону.

Зеленский в итоге покинул Белый дом досрочно. Пресс-конференция после встречи была отменена, а подписание сделки по полезным ископаемым между США и Украиной так и не состоялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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