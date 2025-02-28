Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил США за поддержку
Украинский лидер Владимир Зеленский после провальных переговоров и перепалки с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Америку за поддержку. Соответствующий пост появился в социальной сети Х.
«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ», – написал украинский президент, пояснив, что Украине нужен «справедливый и прочный» мир.
Зеленский прилетел на переговоры с Трампом и заключение сделки по полезным ископаемым. Перед двухсторонней встречей было запланировано общение с прессой, которое продлилось больше 50 минут.
В самом начале Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт, заявив о своей нейтральной позиции. Американский лидер пояснил, что хочет урегулировать ситуацию.
Но потом общение началось на повышенных тонах. Зеленский призвал скептически относиться к приверженности России дипломатии, обвиняя Москву в якобы нарушении своих обязательств на международной арене.
Трамп жестко заявил, что Зеленский играет с угрозой третьей мировой войны. По словам президента США, украинский лидер не в том положении, чтобы предъявлять требования Вашингтону.
Зеленский в итоге покинул Белый дом досрочно. Пресс-конференция после встречи была отменена, а подписание сделки по полезным ископаемым между США и Украиной так и не состоялось.