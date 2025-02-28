Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру и неуважении к США

Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру и неуважении к СШАПереговоры двух лидеров в Белом доме завершились провалом
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта в своей стране, поэтому переговоры в Белом доме были завершены досрочно и без заключения каких-либо соглашений. По словам Трампа, украинский лидер сможет вернуться тогда, когда будет готов к мирным переговорам.
«Удивительно, как многое проявляется через эмоции, и я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в него [украинский конфликт] вовлечена Америка, потому что он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах» – написал Трамп. – «Я не хочу преимущества, я хочу мира».
Трамп выпустил заявление после встречи с Зеленским в Овальном кабинете.
«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали многое, что невозможно было бы понять без разговора в таких напряженных условиях», – сказал Трамп в заявлении.
Трамп также и прокомментировал перепалку, которая произошла во время общения с журналистами перед началом встречи.
«Он [Зеленский] проявил неуважение к США в их священном Овальном кабинете», – подчеркнул Трамп.
Трамп, однако, оставил дверь для будущего взаимодействия по урегулированию украинского конфликта открытой.
«Он может вернуться, когда будет готов к миру», – написал Трамп.
Тем временем Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс конференция, которая была назначена на после встречи, отменена.
Кроме того, как уточнили в Белом доме, подписание сделки по природным ресурсам, на которой настаивал Трамп, было отменено, сделка сорвалась.
Перепалка
Общение с прессой перед двухсторонней встречей затянулось почти на час – продлилось более 50 минут. Обычно это длится около 10-15 минут, иногда меньше. Перепалка между двумя лидерами началась через приблизительно 40 минут и продлилась последние 10 минут. К ней подключился вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ожесточенный спор в Овальном кабинете Начался в тот момент, когда Зеленский призвал скептически относиться к приверженности России дипломатии, обвинив Москву в якобы нарушениях своих обязательств на международной арене в течение многих лет.
Спор стал жарче, когда Вэнс сказал Зеленскому: «Господин президент, при всем уважении. Я считаю, что это неуважительно – приходить в Овальный кабинет и пытаться обсуждать это перед американскими СМИ».
Зеленский попытался возразить, но здесь разгорячился Трамп и повысил голос.
«Вы играете жизнью миллионов людей. Вы играете с возможностью Третьей мировой войны, и то, что вы делаете, – это большое неуважение к стране, которая поддерживала вас гораздо больше, чем, по мнению многих, должна была», – заявил он
Трамп указал Зеленскому, что тот не в том положении, чтобы предъявлять требования Вашингтону.
«Вы не в лучшей позиции. У вас сейчас нет карт на руках», – сказал Трамп. – «С нами у вас появятся карты».
Трамп также обвинил Зеленского в неуважении к США.
«В таких условиях будет очень сложно вести дела», – сказал Трамп Зеленскому.
«Просто скажите спасибо», – вмешался Вэнс, упрекая Зеленского за то, что он публично обсуждает разногласия перед прессой.
Трамп же заявил, что даже хорошо, что все это произошло перед камерами и на глазах СМИ.
«Я думаю, для американцев будет полезно увидеть, что здесь происходит», – сказал он.
Срыв сделки по украинским ресурсам и отношения с Россией
До того, как между Зеленским и Трампом произошло спор на повышенных тонах, Трамп рассчитывал на подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.
На дынный момент Белый дом уже подтвердил , что сделка не была подписана.
«Это в каком-то смысле волнующий момент, но по-настоящему волнующий момент будет, когда они прекратят стрельбу и мы заключим соглашение. И я думаю, что мы довольно близки к этому», – сказал Трамп, подчеркнув в очередной раз приоритет для него – именно мирное соглашение.
Он также заметил, что пока неизвестно, сколько именно денег США вложат в «фонд инвестиционного восстановления», который предполагается создать в рамках сделки с Украиной.
«Мы собираемся вложить деньги в фонд, который будет финансироваться за счет добычи редкоземельных полезных ископаемых. Мы будем извлекать эти ресурсы и делить доходы. Это принесет большие деньги от продаж и использования редкоземельных материалов», – сказал Трамп. – «В нашей стране не так много редкоземельных ресурсов. У нас много нефти и газа, но мало редкоземельных ископаемых».
Комментируя вопросы журналистов о его якобы не жесткой позиции в отношении российского президента Владимира Путина, Трамп подчеркнул, что жесткая риторика только помешает заключению мирного соглашения. Он также отверг критику в том, что якобы занимает «пророссийскую позицию».
«Если бы я не взаимодействовал с обеими сторонами, у вас бы никогда не было сделки. Вы хотите, чтобы я сказал что-то ужасное о Путине, а потом подошел к нему со словами: “Привет, Владимир, как у нас дела с соглашением?” Так это не работает. Я не на стороне Путина. Я не на чьей-либо стороне. Я на стороне США, и ради блага всего мира я на стороне мира. Я хочу, чтобы все это закончилось», – сказал он.
Трамп заявил Зеленскому, что ему придется пойти на уступки ради мира на Украине
«Я думаю, вам всегда приходится идти на компромиссы. Без них невозможно заключить ни одной сделки. Конечно, ему придется чем-то поступиться, но, надеюсь, это не будут такие большие уступки, как считают некоторые. Это все, что мы можем сделать», – сказал он.
Трамп выразил уверенность, что Путин не нарушит возможное перемирие, потому что уважает его.
«А что, если бомба сейчас упадет вам на голову? Что тогда нарушено? Не знаю. Они нарушили его при Байдене, потому что Байдена они не уважали. Они не уважали Обаму. Меня они уважают», – сказал он.
Трамп также отметил, что у него с Путиным был сложный путь взаимодействия, включая расследование «российского вмешательства», инициированное демократами.
«Это была афера демократов, и ему [Путину] пришлось через это пройти. И он прошел. Мы не оказались в состоянии войны», – сказал Трамп.
Трамп также раскритиковал Зеленского за его ненависть к Путину и предупредил, что это только навредит успешному заключению мирной сделки.
«Вы видите ту ненависть, которую он испытывает к Путину? С таким уровнем ненависти мне очень сложно заключить сделку», – сказал он. – «Я на стороне мира», – продолжил он. «Я на стороне Европы. Я хочу посмотреть, сможем ли мы все уладить».
Более того, Трамп заявил, что соглашение невозможно будет достичь путем давления на Путина.
«Вы хотите, чтобы я проявил жесткость? Я могу быть очень жестким, но так вы никогда не получите соглашения», – подчеркнул он.
Американский миллиардер Илон Маск, глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) заявил, что Зеленский подорвал свою репутацию среди американцев. «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», – написал Маск в соцсети X.