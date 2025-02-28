Трамп обвинил Зеленского в неготовности к миру и неуважении к США

«Если бы я не взаимодействовал с обеими сторонами, у вас бы никогда не было сделки. Вы хотите, чтобы я сказал что-то ужасное о Путине, а потом подошел к нему со словами: “Привет, Владимир, как у нас дела с соглашением?” Так это не работает. Я не на стороне Путина. Я не на чьей-либо стороне. Я на стороне США, и ради блага всего мира я на стороне мира. Я хочу, чтобы все это закончилось», – сказал он.