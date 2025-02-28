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Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт

Об этом он заявил перед началом встречи с Зеленским
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что сожалеет о том, что Вашингтон вовлечен в конфликт на Украине, и чувствует свою ответственность за происходящее, поэтому он принимает участие в урегулировании ситуации.

«Я чувствую, что, как глава этой страны, я обязан это сделать. К тому же, знаете, мы очень вовлечены, потому что уже приняли участие. Жаль, что нам пришлось вмешаться, потому что этого не должно было случиться – не должно было быть войны», – сказал он журналистам.

Трамп также заявил о своей нейтральной позиции по отношению к сторонам конфликта.

«Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то еще, но я хочу, чтобы это разрешилось. Если мы сможем достичь сделки – отлично. Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что произойдет», – сказал американский лидер.

Говоря о военной помощи Вашингтона Киеву, Трамп заявил, что поставки оружия Украине продолжатся, но он надеется, что США не придется отправлять слишком много.

«Надеюсь, нам не придется отправлять много, потому что я рассчитываю быстро все уладить», – сказал он.

Трамп считает, что после заключения мирного соглашения Украине не потребуется много сил для обеспечения безопасности.

«Я не думаю, что вам потребуется много [сил] безопасности. Думаю, как только эта сделка будет заключена, все закончится. Россия не захочет возвращаться, и никто не захочет возвращаться», – объяснил он.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. Предполагается, что речь на переговорах будет идти о соглашении Вашингтона и Киева по добыче редкоземельных металлов на Украине. Трамп сообщил, что Вашингтон с «нетерпением» ждет возможности получить доступ к этим природным ресурсам.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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