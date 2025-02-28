Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт

Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликтОб этом он заявил перед началом встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что сожалеет о том, что Вашингтон вовлечен в конфликт на Украине, и чувствует свою ответственность за происходящее, поэтому он принимает участие в урегулировании ситуации.
«Я чувствую, что, как глава этой страны, я обязан это сделать. К тому же, знаете, мы очень вовлечены, потому что уже приняли участие. Жаль, что нам пришлось вмешаться, потому что этого не должно было случиться – не должно было быть войны», – сказал он журналистам.
Трамп также заявил о своей нейтральной позиции по отношению к сторонам конфликта.
«Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то еще, но я хочу, чтобы это разрешилось. Если мы сможем достичь сделки – отлично. Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что произойдет», – сказал американский лидер.
Говоря о военной помощи Вашингтона Киеву, Трамп заявил, что поставки оружия Украине продолжатся, но он надеется, что США не придется отправлять слишком много.
«Надеюсь, нам не придется отправлять много, потому что я рассчитываю быстро все уладить», – сказал он.
Трамп считает, что после заключения мирного соглашения Украине не потребуется много сил для обеспечения безопасности.
«Я не думаю, что вам потребуется много [сил] безопасности. Думаю, как только эта сделка будет заключена, все закончится. Россия не захочет возвращаться, и никто не захочет возвращаться», – объяснил он.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. Предполагается, что речь на переговорах будет идти о соглашении Вашингтона и Киева по добыче редкоземельных металлов на Украине. Трамп сообщил, что Вашингтон с «нетерпением» ждет возможности получить доступ к этим природным ресурсам.
12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ходе беседы президент России пригласил американского коллегу посетить Москву. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. По итогам переговоров стороны договорились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа.