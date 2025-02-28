Трамп выразил сожаление в связи с вовлеченностью США в украинский конфликт

«Я чувствую, что, как глава этой страны, я обязан это сделать. К тому же, знаете, мы очень вовлечены, потому что уже приняли участие. Жаль, что нам пришлось вмешаться, потому что этого не должно было случиться – не должно было быть войны», – сказал он журналистам.