Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом

Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с ТрампомНа встрече стороны обсудят сделку по добыче редкоземельных металлов
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщили в Telegram.
Украинский лидер уже провел встречу с двухпартийной делегацией сената США в Вашингтоне. На встрече стороны обсудили продолжение военной помощи, встречу с Трампом, усилия по достижению мира, видение Киева окончания боевых действий и «важность надежных гарантий безопасности».
Зеленский поблагодарил конгресс за «неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины» с февраля 2022 г. Трамп сообщил, что для американской стороны честь принимать Зеленского и Вашингтон с «нетерпением ждет возможности получить доступ к редкоземельным ресурсам», передает корреспондент «Ведомостей».
26 февраля американский лидер также заявил, что на встрече речь пойдет, в том числе, о соглашении по добыче редкоземельных металлов на Украине. При этом США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам, говорил госсекретарь США Марко Рубио.
Одновременно с этим Трамп ведет переговоры по редкоземельным металлам с Россией. 24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.