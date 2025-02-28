Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом

26 февраля американский лидер также заявил, что на встрече речь пойдет, в том числе, о соглашении по добыче редкоземельных металлов на Украине. При этом США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам, говорил госсекретарь США Марко Рубио.