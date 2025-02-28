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Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом

На встрече стороны обсудят сделку по добыче редкоземельных металлов
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщили в Telegram.

Украинский лидер уже провел встречу с двухпартийной делегацией сената США в Вашингтоне. На встрече стороны обсудили продолжение военной помощи, встречу с Трампом, усилия по достижению мира, видение Киева окончания боевых действий и «важность надежных гарантий безопасности».

Зеленский поблагодарил конгресс за «неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины» с февраля 2022 г. Трамп сообщил, что для американской стороны честь принимать Зеленского и Вашингтон с «нетерпением ждет возможности получить доступ к редкоземельным ресурсам», передает корреспондент «Ведомостей».

26 февраля американский лидер также заявил, что на встрече речь пойдет, в том числе, о соглашении по добыче редкоземельных металлов на Украине. При этом США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам, говорил госсекретарь США Марко Рубио.

Одновременно с этим Трамп ведет переговоры по редкоземельным металлам с Россией. 24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, на котором заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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