Редкоземельные металлы: что решила предложить Россия

Редкоземельные металлы: что решила предложить РоссияСтране есть что дать западным партнерам при условии отмены санкций
В России много редкоземельных металлов (РЗМ), что открывает широкие перспективы для сотрудничества с США, сообщил 25 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много, мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
24 февраля президент Владимир Путин проводил совещание, посвященное добыче редкоземельных металлов. По его итогам глава государства заявил о готовности предложить американским партнерам совместные проекты в этой области.
Путин, в частности, отметил, что Россия – один из мировых лидеров по запасам редких и редкоземельных металлов. «Они у нас имеются и на севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие», – сказал глава государства.
На совещании Путин также сообщил, что Россия планирует кратно увеличить производство высокотехнологичных материалов на базе редких и редкоземельных металлов. Для достижения этих целей в 2025 г. запущен национальный проект «Новые материалы и химия», напомнил президент.
Глава государства отдельно подчеркнул, что в России «на порядок» больше ресурсов подобного рода, чем на Украине.
К редким металлам (РМ) относятся порядка 30 элементов, включая такие, как цирконий, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам, титан и др. В группу редких входит подгруппа редкоземельных из 15 элементов – германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений и проч.
Они применяются во многих отраслях промышленности, включая химические, машиностроительные и металлургические предприятия, на заводах по выпуску электроники.
По данным Минприроды РФ, в стране суммарные запасы редких металлов составляют 658 млн т, из них РЗМ – 28,5 млн т. При этом месторождения РЗМ являются комплексными – минералы добываются все вместе, в одной руде, из которой потом выделяют отдельные элементы.
Почему Россия почти не добывает РЗМ
По данным Геологической службы США (USGS), РФ занимает второе место в мире по запасам РЗМ. Но на нее приходится лишь 2% от общемировой добычи. Месторождения расположены в сложных климатических условиях, что значительно увеличивает капиталоемкость таких проектов, объяснял «Ведомостям» председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, гендиректор Соликамского магниевого завода (СМЗ; принадлежит «Росатому») Руслан Димухамедов.
Единственным действующим источником редкоземельного сырья в России являются лопаритовые руды Ловозерского месторождения в Мурманской области. Концентрат, получаемый на Ловозерском ГОКе, который также принадлежит «Росатому», поступает на гидрометаллургическую переработку на СМЗ. Последний выпускает карбонаты РЗМ.
Добычей РМ и РМЗ в периметре госкорпорации занимается горнорудный дивизион – «Росатом недра» (ранее «Атомредметзолото»). Первый заместитель гендиректора дивизиона Алексей Шеметов в интервью «Ведомостям» в мае 2024 г. говорил, что основной задачей компании является запуск отсутствующего ныне в стране разделительного производства РЗМ из лопаритового концентрата на Соликамском заводе к 2026 г.
Шеметов отмечал, что в советское время оно размещалось в Эстонии и Казахстане и после распада СССР технология «была утрачена». В 2023 г. она была разработана снова, в 2024 г. планировалось начать проектирование производства, а в 2026 г. – выйти на объемы в 2000 т в год редкоземельных металлов. Общий объем инвестиций в два предприятия дивизиона (ГОК и СМЗ) Шеметов оценивал в 18 млрд руб. Из них 7,5 млрд руб. – в разделительное производство на СМЗ.
В настоящий момент Соликамский магниевый завод приступил к первому этапу проектирования разделительного производства концентрата редкоземельных металлов на индивидуальные РЗМ, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатом недр». По его словам, контракт заключен с компанией «Новолекс». Проект предусматривает ежегодное производство 2500 т редкоземельной продукции (лантана, церия, неодима, празеодима) и концентрата РЗМ среднетяжелой группы (самарий, гадолиний, европий).
Другие крупные российские проекты в сфере добычи РМЗ – например, освоение Томторского месторождения в Якутии и Ак-Сугский участок недр в Туве – фактически заморожены.
Главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов считает, что для привлечения иностранных инвесторов наиболее перспективным является освоение Томторского месторождения. Это одно из крупнейших в мире месторождений по запасам РЗМ. Общие ресурсы, по оценке инвестпортала Арктической зоны России, составляют 154 млн т руды.
Его оператор – компания «Триарк майнинг», которой владеют менеджеры группы «ИСТ» Владислав Ресин и Алексей Алешин. В ноябре 2024 г. Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым обращал внимание на то, что инвесторы проекта «не вкладывают в его развитие».
Что нужно США
Основной интерес для США представляют неодим и празеодим, поскольку из них делаются постоянные магниты для микроэлектроники, также интересен лантан и церий, перечисляет Худалов. Добываемые в США концентраты сейчас в основном перерабатываются в Китае, но американские менеджеры умеют быстро привлекать средства для развития проектов под разумные ставки, отмечает эксперт.
На совещании по редкоземельным металлам Путин попытался синхронизировать свой посыл с выступлениями президента США Дональда Трампа, говорит политолог Александр Немцев. «В какой-то мере риторика Путина дополняет Трампа. Белому дому дают понять, что сигналы из Вашингтона услышаны», – добавил эксперт. 24 февраля Трамп на конференции в Белом доме заявил, что Москва и Вашингтон намерены заключить несколько сделок по экономическому развитию. «У России есть то, что нам требуется. В частности, редкоземельные металлы», – цитировало Трампа агентство Bloomberg.
Однако при сохранении нынешнего санкционного режима, по мнению Немцева, такое сотрудничество невозможно. По словам политолога, если американская сторона примет доводы России, то США, вероятно, запустят процесс отмены антироссийских экономических рестрикций, в том числе через дружественных Трампу европейских лидеров.