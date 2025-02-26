Редкоземельные металлы: что решила предложить Россия

Шеметов отмечал, что в советское время оно размещалось в Эстонии и Казахстане и после распада СССР технология «была утрачена». В 2023 г. она была разработана снова, в 2024 г. планировалось начать проектирование производства, а в 2026 г. – выйти на объемы в 2000 т в год редкоземельных металлов. Общий объем инвестиций в два предприятия дивизиона (ГОК и СМЗ) Шеметов оценивал в 18 млрд руб. Из них 7,5 млрд руб. – в разделительное производство на СМЗ.