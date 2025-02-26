Трамп подтвердил приезд Зеленского в США для подписания сделки
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по природным ресурсам.
«Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое станет очень значимым», – сказал Трамп на первом заседании кабинета после принесения присяги.
Трамп пояснил, что речь идет в том числе о редкоземельных элементах. Он также заявил, что заключит соглашение с Россией и Украиной по урегулированию украинского конфликта, добавив, что это будет «очень важным достижением».
США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
Рубио рассказал, что над соглашением ведет работу глава министерства финансов США Скотт Бессент. Госсекретарь также подчеркнул, что сейчас страны близки к тому, чтобы завершить согласование сделки.
Накануне Financial Times (FT) и Bloomberg сообщали, что Украина пошла на сделку, где отсутствовал пункт о безопасности. В той версии, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» природных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики.
Трамп в начале февраля выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Изначально предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором 100% принадлежит США. Но 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает долг Украины перед США в $500 млрд. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов.