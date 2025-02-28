Politico: визит Стармера в Вашингтон стал «отрезвляющим» для Украины и союзников

27 февраля Трамп на встрече со Стармером в Вашингтоне заявил, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. «Я всегда считал, что британцы не нуждаются в особой помощи. Они могут сами о себе позаботиться», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. Его слова передает Reuters.