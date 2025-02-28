Politico: визит Стармера в Вашингтон стал «отрезвляющим» для Украины и союзников
Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Дональдом Трампом стала «отрезвляющей» для Украины и ее европейских союзников. Об этом пишет газета Politico.
Как сообщает издание, Стармер планировал уговорить американского коллегу на военную поддержку для европейских миротворческих сил на Украине. По словам британских чиновников, он просил о воздушном наблюдении со стороны США и прикрытии с воздуха в случае новой эскалации конфликта. Однако Трамп отказал ему.
«Такая жесткая позиция стала отрезвляющим предварительным сигналом для европейских союзников накануне визита [президента Владимира] Зеленского в Вашингтон», – пишет Politico.
Издание считает, что США и их союзники оказались в «дипломатической ловушке», когда дело дошло до уточнения их будущих обязательств по Украине в случае заключения мирного соглашения. В Европе расходятся во мнении относительно того, насколько сильно они должны участвовать в жизни Украины, а США хотят знать, как Европа поддержит Киев в военном отношении, прежде чем брать на себя ответственность по поддержке страны.
27 февраля Трамп на встрече со Стармером в Вашингтоне заявил, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. «Я всегда считал, что британцы не нуждаются в особой помощи. Они могут сами о себе позаботиться», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. Его слова передает Reuters.
На этих же переговорах Трамп уточнил, что, прежде чем создавать миротворческие силы, необходимо заключить сделку об урегулировании конфликта, достичь которой пока не удалось.
На пресс-конференции по итогам встречи Стармер рассказал, что его страна поставит Украине больше военной помощи, «чем когда-либо ранее». Он сказал, что Соединенное королевство готово отправить сухопутные войска и ВВС для обеспечения мира на Украине в рамках урегулирования конфликта.
23 февраля Advance писало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят для Трампа «сценарий третьей мировой войны». Отмечалось, что политики хотят предложить американскому лидеру отправку 30 000 военных на Украину под предлогом обеспечения мира.
Спустя несколько дней генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого заявил, что страны НАТО готовят миллиарды долларов на помощь Украине.