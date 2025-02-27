Рютте: НАТО готовит миллиарды долларов для помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого заявил, что страны НАТО готовят миллиарды долларов на помощь Украине. Об этом он написал в X.
«НАТО и США становятся сильнее, союзники увеличивают инвестиции в оборону. Уже объявлено о крупных расширениях, за которыми последуют новые. Что касается Украины, то союзники выделяют еще миллиарды на помощь и гарантии безопасности», – заявил Рютте.
Тем временем Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заверил, что хочет работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя признал, что их отношения стали «немного раздражительными». Он также напомнил, что президент Украины в ближайшее время прибудет в США для подписания соглашения о поставках минералов. При этом Трамп заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.
14 февраля Трамп подчеркнул, что согласен с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г. Трамп подчеркнул, что не видит никакой возможности, при которой такая страна, как Россия, могла бы позволить Украине вступить в НАТО. 20 февраля и Рютте в ходе своего визита в Словакию заявил, что в будущем вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть предметом обсуждения, но на данный момент он не будет включен в условия мирного соглашения. 26 февраля Трамп и вовсе посоветовал Украине «забыть» о членстве в альянсе.