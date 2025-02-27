Рютте: НАТО готовит миллиарды долларов для помощи Украине

14 февраля Трамп подчеркнул, что согласен с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г. Трамп подчеркнул, что не видит никакой возможности, при которой такая страна, как Россия, могла бы позволить Украине вступить в НАТО. 20 февраля и Рютте в ходе своего визита в Словакию заявил, что в будущем вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть предметом обсуждения, но на данный момент он не будет включен в условия мирного соглашения. 26 февраля Трамп и вовсе посоветовал Украине «забыть» о членстве в альянсе.