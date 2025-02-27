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Рютте: НАТО готовит миллиарды долларов для помощи Украине

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого заявил, что страны НАТО готовят миллиарды долларов на помощь Украине. Об этом он написал в X.

«НАТО и США становятся сильнее, союзники увеличивают инвестиции в оборону. Уже объявлено о крупных расширениях, за которыми последуют новые. Что касается Украины, то союзники выделяют еще миллиарды на помощь и гарантии безопасности», – заявил Рютте.

Тем временем Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заверил, что хочет работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя признал, что их отношения стали «немного раздражительными». Он также напомнил, что президент Украины в ближайшее время прибудет в США для подписания соглашения о поставках минералов. При этом Трамп заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.

14 февраля Трамп подчеркнул, что согласен с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г. Трамп подчеркнул, что не видит никакой возможности, при которой такая страна, как Россия, могла бы позволить Украине вступить в НАТО. 20 февраля и Рютте в ходе своего визита в Словакию заявил, что в будущем вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть предметом обсуждения, но на данный момент он не будет включен в условия мирного соглашения. 26 февраля Трамп и вовсе посоветовал Украине «забыть» о членстве в альянсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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