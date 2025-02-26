Трамп призвал Украину забыть про членство в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может «забыть» о членстве в НАТО.
«Могу вам сказать, что о НАТО можно забыть. Думаю, это, вероятно, и стало причиной всего происходящего», – сказал Трамп во время первого заседания кабинета министров.
20 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе своего визита в Словакию заявил, что в будущем вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть предметом обсуждения, но на данный момент он не будет включен в условия мирного соглашения.
14 февраля Трамп подчеркнул, что согласен с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г. Трамп подчеркнул, что не видит никакой возможности, при которой такая страна, как Россия, могла бы позволить Украине вступить в НАТО.
7 января Трамп в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом заявил, что прошлая администрация США сделала ошибку, когда допустила вступление Украины в НАТО.
В июне 2024 г. президент России Владимир Путин назвал подтверждение безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО среди условий для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.