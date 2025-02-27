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Трамп: США не придут на помощь Великобритании в случае нападения на их войска

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. Об этом американский президент сообщил на встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером в Вашингтоне.

«Я всегда считал, что британцы не нуждаются в особой помощи. Они могут сами о себе позаботиться», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста. Его слова передает Reuters.

На этих же переговорах Трамп уточнил, что, прежде чем создавать миротворческие силы, необходимо заключить сделку об урегулировании конфликта, достичь которой пока не удалось.

23 февраля Advance писало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят для Трампа «сценарий третьей мировой войны». Отмечалось, что политики хотят предложить американскому лидеру отправку 30 000 военных на Украину под предлогом обеспечения мира.

24 февраля президент Трамп сказал, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день он сообщил прессе, что президент РФ Владимир Путин якобы не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.

26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, Москву об этом никто не спрашивал. В этот же день Трамп заявил, говоря о миротворцах, что необходимо поддерживать мир на Украине в приемлемой для всех форме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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