Трамп: США не придут на помощь Великобритании в случае нападения на их войска

24 февраля президент Трамп сказал, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день он сообщил прессе, что президент РФ Владимир Путин якобы не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.