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Трамп указал на необходимость присутствия миротворцев на Украине

Ведомости

Необходимо поддерживать мир на Украине в приемлемой для всех форме, заявил президент США Дональд Трамп, говоря о миротворцах. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Нам тоже нужно поддержание мира. Форма поддержания мира, приемлемая для всех», – сказал американский лидер.

24 февраля Трамп заявлял, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день президент США говорил прессе, что президент РФ Владимир Путин не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.

18 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял по по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, что Москва считает неприемлемым появление на Украине иностранного контингента из государств – членов НАТО. 25 февраля Песков сказал, что Кремлю нечего добавить к озвученной Лавровым позиции насчет размещения европейских миротворцев на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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