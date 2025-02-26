Трамп указал на необходимость присутствия миротворцев на Украине
Необходимо поддерживать мир на Украине в приемлемой для всех форме, заявил президент США Дональд Трамп, говоря о миротворцах. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
«Нам тоже нужно поддержание мира. Форма поддержания мира, приемлемая для всех», – сказал американский лидер.
24 февраля Трамп заявлял, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день президент США говорил прессе, что президент РФ Владимир Путин не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.
18 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял по по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, что Москва считает неприемлемым появление на Украине иностранного контингента из государств – членов НАТО. 25 февраля Песков сказал, что Кремлю нечего добавить к озвученной Лавровым позиции насчет размещения европейских миротворцев на Украине.