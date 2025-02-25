Песков не стал комментировать слова Трампа о позиции РФ насчет миротворцев

24 февраля Трамп заявлял, что войска европейских стран могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев, чтобы после заключения мирного соглашения следить за его выполнением. В этот же день президент США говорил прессе, что президент РФ Владимир Путин не против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут прекращены. «Я спрашивал его конкретно об этом. У него с этим нет проблем», - говорил Трамп (цитата по РБК).