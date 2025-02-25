Песков не стал комментировать слова Трампа о позиции РФ насчет миротворцев
Позиция насчет размещения европейских миротворцев на Украине была озвучена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, добавить к этому нечего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Пескову напомнили о словах президента США Дональда Трампа о том, что Россия не против размещения европейских миротворцев, когда конфликт на Украине будет урегулирован, и спросили о том, действительно ли российский лидер Владимир Путин и Трамп обсуждали этот вопрос. Также представителю Кремля задали вопрос о позиции Москвы насчет миротворцев из Европы, учитывая членство многих европейских стран в НАТО.
«Здесь на этот счет есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России Лавровым. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать. Я оставляю это без комментариев», – сказал Песков.
18 февраля Лавров заявлял по по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, что Москва считает неприемлемым появление на Украине иностранного контингента из государств – членов НАТО. «Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо»», - сказал он (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля Трамп заявлял, что войска европейских стран могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев, чтобы после заключения мирного соглашения следить за его выполнением. В этот же день президент США говорил прессе, что президент РФ Владимир Путин не против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут прекращены. «Я спрашивал его конкретно об этом. У него с этим нет проблем», - говорил Трамп (цитата по РБК).
23 февраля Advance писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят для Трампа «сценарий третьей мировой войны». Отмечалось, что политики хотят предложить американскому лидеру отправку 30 000 военных на Украину под предлогом обеспечения мира.