Трамп выразил заинтересованность в редкоземельных металлах России

Трамп выразил заинтересованность в редкоземельных металлах РоссииОн также заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в течение нескольких недель
Конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель, заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме президент США Дональд Трамп. Также американский лидер сказал, что его страна заинтересована в разработке залежей редкоземельных металлов на территории России. Подобный тезис был озвучен Трампом впервые, поскольку ранее речь шла о том, что США хотят получать прибыль с продажи украинских ресурсов.
«Если мы будем умны [украинский конфликт завершиться]. Если не будем, это будет продолжаться, и мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать. А мы этого не хотим», – сказал Трамп.
Трамп также предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в «третью мировую войну», если его сейчас не разрешить. Он подчеркнул, что не считает возвращение Украиной территорий, находящихся под контролем России, легкой задачей.
Встреча с Зеленским
Трамп объявил, что собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения о редкоземельных металлах.
Он заметил, что встреча может состоится на этой или на следующей неделе в Вашингтоне.
«Я встречусь с президентом Зеленским. На самом деле, он может приехать на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение, и это было бы замечательно. Я бы с удовольствием с ним встретился, встреча пройдет в Овальном кабинете», – сказал Трамп.
Трамп отметил, что соглашение о редкоземельных минералах сейчас находится в стадии доработки.
«Это будет сделка по редкоземельным элементам и некоторым другим вещам», – сказал он. «И, насколько я понимаю, Зеленский хотел бы приехать сюда, чтобы подписать соглашение, и для меня это было бы прекрасно».
Он добавил, что соглашение позволит вернуть американские деньги, которые были потрачены на поддержку Украины. «Это также будет выгодно их экономике, Украине как стране», – добавил Трамп.
Отношения с Россией
Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным «в какой-то момент».
«Мы пытаемся все уладить, но в какой-то момент я тоже встречусь с президентом Путиным», – сказал Трамп.
На вопрос о возможной поездке в Москву, например, на празднование Дня Победы, Трамп сообщил, что не планирует поездку в Москву в мае, так как считает, что пока слишком рано, но отметил, что намерен посетить Россию в подходящее время.
«Думаю, это будет довольно скоро, но я поеду в Москву, когда настанет подходящий момент», – сказал он.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что обсуждает с Россией крупные экономические проекты. Журналисты попросили уточнить, о каких именно проектах идет речь.
«Да, мы пытаемся заключить некоторые соглашения в сфере экономического развития. У них есть много того, что нам нужно, и посмотрим, получится ли это. Я не знаю, удастся ли это реализовать, но мы бы хотели, если получится», – сказал он. – У них [России] огромные запасы редкоземельных элементов. Это очень большая страна, фактически крупнейшая по территории, и у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать. И у нас есть то, что может быть полезно им. Было бы хорошо, если бы мы смогли наладить такое сотрудничество».
Трамп подчеркнул, что главной задачей сейчас является разрешение конфликта на Украине.
«Но, как и в случае с Украиной, если мы сможем наладить экономическое сотрудничество с Россией, получить необходимые нам ресурсы, это вполне возможно», – добавил он.
Европа после окончания украинского конфликта
Трамп также заявил во время встречи с Макроном, что после окончания украинского конфликта Европа будет нести ответственность за свою безопасность.
«Европа будет следить за тем, чтобы ничего не случилось. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Думаю, как только мы все уладим, войны на Украине больше не будет. Это не будет большой проблемой. Это будет наименьшая из проблем», – сказал Трамп.
Трамп также заявил, что европейские войска могут быть размещены на Украине в качестве миротворцев, чтобы после заключения мирного соглашения следить за его выполнением.
«Я не думаю, что это будет проблемой. Многие европейские страны, думаю, рассматривают такую возможность», – сказал он
12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом, а 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями, после чего стороны договорились немедленно начать подготовку встречи президентов США и РФ. 19 февраля Трамп заявил, что его администрация договорилась с Украиной по редкоземельным минералам, но Киев «разорвал ее два дня назад». в настоящее время переговоры по сделке между Вашингтоном и Киевом продолжаются.