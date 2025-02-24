Трамп выразил заинтересованность в редкоземельных металлах России

«Да, мы пытаемся заключить некоторые соглашения в сфере экономического развития. У них есть много того, что нам нужно, и посмотрим, получится ли это. Я не знаю, удастся ли это реализовать, но мы бы хотели, если получится», – сказал он. – У них [России] огромные запасы редкоземельных элементов. Это очень большая страна, фактически крупнейшая по территории, и у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать. И у нас есть то, что может быть полезно им. Было бы хорошо, если бы мы смогли наладить такое сотрудничество».