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Представитель Маваши назвал информацию о причинах смерти рэпера слухами

Анна Суслова

Распространяемая информация об обстоятельствах смерти рэпера и общественного деятеля Миши Маваши является слухами. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель рэпера. Он призвал общественность дождаться официальной информации.

«Прошу набраться терпения, мы сейчас разбираемся, появляется куча слухов по поводу причины. Это слухи, не будем их распространять. Несколько дней, и мы дадим действительно достоверную информацию», – сказал собеседник агентства.

25 октября представитель Маваши сообщил о кончине рэпера в результате несчастного случая. Подробности не разглашаются. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти могло стать пулевое ранение головы из-за неосторожного обращения с оружием.

Что такое «Северный человек» Миши Маваши

Общество

Маваши было 41 год. Его музыкальная карьера началась в 2009 г. Прославился остросоциальным рэпом с акцентом на пропаганду здорового образа жизни. Маваши был основателем и лидером объединения «Северный человек», созданного в 2022 г.

В тот же день губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что творчество и деятельность Маваши для многих стало источником силы. Глава региона добавил, что оно объединяло людей, а идеи и путь Маваши будут продолжены его единомышленниками.

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