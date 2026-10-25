Филимонов: творчество Маваши для многих стало источником силы

«Сегодня ночью ушел из жизни Михаил Маваши. Наш соратник и единомышленник — реальный патриот, человек, который своим творчеством объединял людей, творил и побеждал. Сильные и честные тексты о русской душе, мужском характере и правильных ценностях – его творчество стало для многих источником силы и ориентиром», – сказано в сообщении.