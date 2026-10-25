Филимонов: творчество Маваши для многих стало источником силы
Творчество рэпера и общественного деятеля Миши Маваши для многих стало источником силы. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в Telegram-канале.
«Сегодня ночью ушел из жизни Михаил Маваши. Наш соратник и единомышленник — реальный патриот, человек, который своим творчеством объединял людей, творил и побеждал. Сильные и честные тексты о русской душе, мужском характере и правильных ценностях – его творчество стало для многих источником силы и ориентиром», – сказано в сообщении.
Филимонов добавил, что идеи и путь Маваши будут продолжены его единомышленниками.
25 октября представитель Маваши сообщил, что рэпер скончался в результате несчастного случая. Подробности не разглашаются. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти могло стать пулевое ранение головы из-за неосторожного обращения с оружием.
Маваши было 41 год. Его музыкальная карьера началась в 2009 г. Он прославился остросоциальным рэпом с акцентом на пропаганду здорового образа жизни. Маваши был основателем и лидером объединения «Северный человек», созданного в 2022 г.