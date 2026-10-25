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Умер рэпер и общественный деятель Миша Маваши

По данным его представителя, он погиб из-за несчастного случая
Ася Султанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Рэпер и общественный деятель Миша Маваши умер в результате несчастного случая. О смерти сообщил его представитель в Telegram-канале певца.

Подробности не разглашаются. Телефон Маваши при попытке дозвониться не отвечает.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти могло стать пулевое ранение головы из-за неосторожного обращения с оружием.

Маваши (Ниц) не стало в 41 год. Его музыкальная карьера началась в 2009 г. Прославился остросоциальным рэпом с акцентом на пропаганду здорового образа жизни. Маваши был основателем и лидером объединения «Северный человек», созданного в 2022 г. Движение представлено отделениями в десятках городов России и занимается поддержкой участников спецоперации, патриотическим воспитанием, а также участием вместе с правоохранительными органами в рейдах по выявлению нелегальных мигрантов.

8 сентября 2025 г. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Рэпер с 2016 г. жил в Воронеже.

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