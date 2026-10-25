Умер рэпер и общественный деятель Миша Маваши

Маваши (Ниц) не стало в 41 год. Его музыкальная карьера началась в 2009 г. Прославился остросоциальным рэпом с акцентом на пропаганду здорового образа жизни. Маваши был основателем и лидером объединения «Северный человек», созданного в 2022 г. Движение представлено отделениями в десятках городов России и занимается поддержкой участников спецоперации, патриотическим воспитанием, а также участием вместе с правоохранительными органами в рейдах по выявлению нелегальных мигрантов.