Умер рэпер и общественный деятель Миша Маваши

Умер рэпер и общественный деятель Миша МавашиПо данным его представителя, он погиб из-за несчастного случая
Рэпер и общественный деятель Миша Маваши умер в результате несчастного случая. О смерти сообщил его представитель в Telegram-канале певца.
Подробности не разглашаются. Телефон Маваши при попытке дозвониться не отвечает.
По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти могло стать пулевое ранение головы из-за неосторожного обращения с оружием.
Маваши (Ниц) не стало в 41 год. Его музыкальная карьера началась в 2009 г. Прославился остросоциальным рэпом с акцентом на пропаганду здорового образа жизни. Маваши был основателем и лидером объединения «Северный человек», созданного в 2022 г. Движение представлено отделениями в десятках городов России и занимается поддержкой участников спецоперации, патриотическим воспитанием, а также участием вместе с правоохранительными органами в рейдах по выявлению нелегальных мигрантов.
8 сентября 2025 г. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Рэпер с 2016 г. жил в Воронеже.