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Главная / Общество /

Что такое «Северный человек» Миши Маваши

Деятельность, идеология и обстоятельства смерти основателя
Антон Потоков
Telegram-канал Миши Маваши
Telegram-канал Миши Маваши

25 октября стало известно о смерти 41-летнего рэпера Михаила Ница, известного как Миша Маваши. О смерти музыканта сообщили в его официальном Telegram-канале. Музыкальная карьера Маваши началась в конце 2000-х гг. В текстах он обращался к темам спорта, дисциплины, здорового образа жизни и патриотизма.

Позднее музыкант создал коллектив «Маваши group», исполняющий альтернативный рок. Параллельно он стал активнее заниматься общественной деятельностью и создал объединение «Северный человек».

Деятельность, география и идеология

«Северный человек» – общественное объединение, которое Маваши основал в 2022 г. Согласно официальному сайту организации, объединение работатает в 80 городах России на основании единого устава. Среди ее заявленных целей – популяризация русской и славянской культуры, сохранение традиционных ценностей, патриотическое воспитание и реализация социальных проектов. Общественники работали под девизом «Разум и сила».

Идеология объединения связана с идеей консолидации граждан на основе славянской идентичности. В челябинском сообществе «Северный человек» во «ВКонтакте» уточняется, что от каждого, кто приезжает в Россию, требуется соблюдение законов РФ, уважение к коренному населению, культуре и традициям. В том же региональном сообществе выложены благодарственные письма объединению за организацию мероприятий для подопечных центров помощи детям, значимых городских организаций, за проведение уроков мужества.

Деятельность «Северного человека» привлекала внимание СМИ и подвергалась критике. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев в интервью РБК скептически высказался об объединении. По его словам, русский народ не требует общинности. Создание общин русского народа в ответ на мигрантские общины он назвал принижением значения и смысла существования исторического народа.

Глава СПЧ осудил практику, когда участники «Северного человека» брали на себя функции правоохранительных органов: участвовали в рейдах по выявлению нелегальных мигрантов.

Умер рэпер и общественный деятель Миша Маваши

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Одним из направлений уставной деятельности объединения с 2022 г. является помощь военнослужащим и добровольцам СВО. Так, например, участница объединения «Северный человек» из Волгограда, певица Наталья Самойлова в 2024 г. посетила с концертом военнослужащих в зоне спецоперации. Маваши лично посещал зону боевых действий.

8 сентября 2025 г. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Музыканта признали виновным в финансировании действий, направленных на изменение границ и государственной территории Украины, а также в организации сборов денежных средств среди своей аудитории для поддержки участников российской спецоперации.

Обстоятельства смерти

Представитель певца сообщил, что Маваши погиб в результате несчастного случая. Подробности гибели музыканта не разглашаются. Телефон Маваши при попытке дозвониться не отвечал. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти могло стать пулевое ранение головы из-за неосторожного обращения с оружием. Представитель рэпера сообщил «РИА Новости», что достоверную информацию предоставят позже.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал Маваши соратником и единомышленником – настоящим патриотом, человеком, «который своим творчеством объединял людей, созидал и побеждал». По его словам, тексты певца о русской душе, мужском характере и правильных ценностях стали для многих источником силы и ориентиром. Филимонов выразил уверенность, что мысли, идеи и путь Маваши будут продолжены единомышленниками.

На момент публикации подтвержденной информации о том, кто возглавит «Северного человека» после смерти Миши Маваши, нет. Представитель музыканта сообщил, что дело Маваши будет продолжено. Это сообщение набрало более 200 комментариев во «ВКонтакте».

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