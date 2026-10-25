Что такое «Северный человек» Миши Маваши

Идеология объединения связана с идеей консолидации граждан на основе славянской идентичности. В челябинском сообществе «Северный человек» во «ВКонтакте» уточняется, что от каждого, кто приезжает в Россию, требуется соблюдение законов РФ, уважение к коренному населению, культуре и традициям. В том же региональном сообществе выложены благодарственные письма объединению за организацию мероприятий для подопечных центров помощи детям, значимых городских организаций, за проведение уроков мужества.