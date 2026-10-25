Чем запомнился Миша Маваши

Чем запомнился Миша МавашиОт ЗОЖ-рэпера до общественного деятеля
25 октября в Воронеже в результате несчастного случая погиб рэпер Миша Маваши. Ряд Telegram-каналов писал, что причиной его гибели стало неосторожное обращение с оружием. Представитель Маваши назвал информацию о причинах смерти рэпера слухами. «Ведомости» вспоминают основные вехи жизни музыканта и основателя движения «Северный человек».
Михаил Ниц (настоящее имя Миши Маваши) родился 29 января 1985 г. в Кустанае (тогда Казахская ССР). С ранних лет занимался спортом: единоборствами и боксом.
После школы отправился в Челябинск, где получил юридическое образование, но по специальности не работал.
Ранние работы и формирование образа ЗОЖ-рэпера
Музыкальную карьеру Маваши начал в 2009 г., выпустив дебютный альбом «Только правда». Следом появился альбом «То, что видел» (2011). Ранее его творчество было посвящено дворовой тематике и хулиганским сюжетам.
С альбома «Зерно» (2012) в творчестве музыканта усилилась социальная и идеологическая составляющая. Он стал говорить о вреде алкоголя и наркотиков, о пользе физического развития, личной ответственности и о положении русского народа. В 2013 г. вышел альбом «Изнанка». К этому моменту Маваши стал одним из наиболее узнаваемых представителей ЗОЖ-рэпа – направления, в котором хип-хоп использовался для пропаганды спорта, трезвости и самодисциплины.
Основные сольные альбомы
2011 «То, что видел»
2012 «Зерно»
2013 «Изнанка»
2017 «Питбуль»
В мае 2013 г. журнал «Афиша» опубликовал интервью «Миша Маваши и другие деятели правого рэпа». В интервью он объяснял, что хочет использовать популярность музыки для воздействия на молодежь и изменения ее образа жизни. При этом его высказывания о национальном вопросе уже тогда вызывали вопросы и становились предметом дискуссий.
В 2014 г. Маваши основал сайд-проект «Цельразгром» вместе с битмейкером и диджеем Эдиком Стечкиным. Михаил отвечал за тексты, идеи и исполнение, Стечкин – за музыкальную основу проекта.
В рамках этого проекта вышли два альбома:
«Крайняя необходимость» – 2014 г.;
«Вдаваясь в подробности» – 2015 г.
Зависимость и альбом «Питбуль»
В 2016 г. Маваши пережил тяжелый личный кризис. В интервью The Flow, опубликованном 19 апреля 2020 г., он рассказал, что на фоне депрессии пристрастился к медицинским препаратам, включая антидепрессанты и снотворные. По его словам, из-за состояния здоровья и зависимости из жизни выпали почти четыре месяца.
Музыкант сообщал, что затем проходил восстановление по двенадцатишаговой программе для зависимых.
В 2017 г. вышел альбом «Питбуль», собравший материал, который Маваши писал с 2014 г. до середины 2016 г. На альбоме присутствовала в том числе композиция «Московский озорной гуляка» – рэп-версия стихотворения Сергея Есенина.
«Маваши group»
В 2018 г. Маваши создал «Маваши group», став ее фронтменом и автором текстов. На этот раз вместо сольного рэпа он перешел к альтернативному року, рэп-року и более тяжелой музыке с полноценным инструментальным сопровождением.
Основные альбомы «Маваши group»
2019 «Наши сердца»
2021 «Эпиграф к продолжению»
2021 «Старое, да сызнова»
2022 «Мелодекламация»
2024 «Нетолерантность»
2025 «На злых людей мы сами волки»
В интервью The Flow музыкант объяснял, что хочет писать не только о спорте и общественной дисциплине, но и о любви, смерти и созидательных чувствах. Он отдельно возражал против сведения всего своего творчества к ЗОЖ-тематике, отмечая, что о спорте у него лишь несколько песен.
Самый последний альбом «На злых людей мы сами волки» вышел 23 октября 2025 г. В его трек-лист вошли композиции «Клуб бойцовский», «Русские вперед!», «ЗОВ», «Метель» и другие. Впоследствии в музыкальных каталогах появились и синглы проекта 2026 г., в том числе «Я никогда», «Небожители (Они не такие, как мы)» и «Стук».
Общественная позиция и взгляды
В начале 2010-х гг. Маваши позиционировал себя как музыкант, который хочет влиять на общество. В интервью «Афише» в 2013 г. он объяснял, что стремится побуждать слушателей к спорту, учебе и изменению образа жизни. В том же интервью Маваши утверждал, что не стремится превозносить собственную нацию за счет ненависти к другим.
Впоследствии национальная идентичность и политическая тематика заняли более значительное место в творчестве и общественной деятельности Маваши.
Маваши публично поддерживал специальную военную операцию на Украине, выступал в поддержку российских военнослужащих и добровольцев и критиковал артистов, осуждавших действия российских властей.
С кем сотрудничал Маваши
D-Man 55 «Добрее» (участие в альбоме «Коллективное сверхсознательное», 2013)
Чайф «Псы с городских окраин» (2018)
Красное дерево «От хулигана до мужчины» (2019)
Лучник «Не один» (2019)
ST «Зов» (2025)
Александр Ф. Скляр «Метель» (2025)
С-корпус «Стук» (2026)
8 сентября 2025 г. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Мишу Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.
«Северный человек»
Общественное объединение «Северный человек» было основано Мишей Маваши в 2022 г. В качестве основных целей этого движения указаны:
возрождение и популяризация традиций, ценностей и культуры русских и других славянских народов;
консолидация граждан на основе славянского этноса;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
популяризация традиционных ценностей;
реализация социальных проектов.
Девиз движения – «Разум и сила».
По данным самого движения, оно присутствует в 80 городах. Практическая деятельность включает спортивные тренировки, литературные вечера, встречи, общественные и семейные мероприятия. В отдельных регионах организация проводила занятия по военно-прикладной подготовке, стрельбе и тактической медицине.