Чем запомнился Миша Маваши

В интервью The Flow музыкант объяснял, что хочет писать не только о спорте и общественной дисциплине, но и о любви, смерти и созидательных чувствах. Он отдельно возражал против сведения всего своего творчества к ЗОЖ-тематике, отмечая, что о спорте у него лишь несколько песен.