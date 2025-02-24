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Песков: слова пресс-секретаря Трампа о завершении конфликта нужно уточнить

Ведомости

Слова Кэролайн Ливитт – пресс-секретаря президента США Трампа – о возможности завершить конфликт на Украине уже на этой неделе нуждаются в уточнении. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я думаю, наверное, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией», – пояснил представитель Кремля.

23 февраля Ливитт заявила о твердой уверенности американского лидера в том, что сделка по окончанию конфликта на Украине может быть достигнута «уже на этой неделе». По ее словам, Трамп сейчас сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной.

Представитель Белого дома также высказалась о соглашении с Украиной по редкоземельным металлам. По ее словам, эта договоренность станет началом процесса восстановления Украины после боевых действий. Левитт охарактеризовала готовящееся соглашение как «значимое экономическое сотрудничество» между двумя странами.

Замглавы МИДа Сергей Рябков 24 февраля рассказал, что прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования может иметь тяжелые последствия. По его словам, это может привести к скорому возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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