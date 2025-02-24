Песков: слова пресс-секретаря Трампа о завершении конфликта нужно уточнить

23 февраля Ливитт заявила о твердой уверенности американского лидера в том, что сделка по окончанию конфликта на Украине может быть достигнута «уже на этой неделе». По ее словам, Трамп сейчас сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной.