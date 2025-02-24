Песков: слова пресс-секретаря Трампа о завершении конфликта нужно уточнить
Слова Кэролайн Ливитт – пресс-секретаря президента США Трампа – о возможности завершить конфликт на Украине уже на этой неделе нуждаются в уточнении. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я думаю, наверное, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией», – пояснил представитель Кремля.
23 февраля Ливитт заявила о твердой уверенности американского лидера в том, что сделка по окончанию конфликта на Украине может быть достигнута «уже на этой неделе». По ее словам, Трамп сейчас сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной.
Представитель Белого дома также высказалась о соглашении с Украиной по редкоземельным металлам. По ее словам, эта договоренность станет началом процесса восстановления Украины после боевых действий. Левитт охарактеризовала готовящееся соглашение как «значимое экономическое сотрудничество» между двумя странами.
Замглавы МИДа Сергей Рябков 24 февраля рассказал, что прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования может иметь тяжелые последствия. По его словам, это может привести к скорому возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями.