Рябков заявил о возможных последствиях прекращения огня на Украине

«Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений», – сказал Рябков, подчеркнув, что Москва не хочет этого.