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Рябков заявил о возможных последствиях прекращения огня на Украине

Ведомости

Прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования может иметь тяжелые последствия, это было озвучено на встрече с делегацией США в Эр-Рияде, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

«Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений», – сказал Рябков, подчеркнув, что Москва не хочет этого.

По словам дипломата, США показали стремление добиться прекращения огня как можно скорее. Замминистра призвал найти долгосрочное решение, в котором обязательно должен присутствовать «элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее». Рябков уточнил, что в качестве причин конфликта имеет в виду расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом минских соглашений, нарушение прав русскоязычных в республике. Без их устранения найти долгосрочное решение не получится, считает Рябков.

12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, а 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. По итогам встречи стороны договорились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – страны назначат представителей для работы в группе, после чего начнутся соответствующие регулярные консультации.

23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной и сделка может быть заключена уже «на этой неделе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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