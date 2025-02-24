Рябков заявил о возможных последствиях прекращения огня на Украине
Прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования может иметь тяжелые последствия, это было озвучено на встрече с делегацией США в Эр-Рияде, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».
«Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений», – сказал Рябков, подчеркнув, что Москва не хочет этого.
По словам дипломата, США показали стремление добиться прекращения огня как можно скорее. Замминистра призвал найти долгосрочное решение, в котором обязательно должен присутствовать «элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее». Рябков уточнил, что в качестве причин конфликта имеет в виду расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом минских соглашений, нарушение прав русскоязычных в республике. Без их устранения найти долгосрочное решение не получится, считает Рябков.
12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, а 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. По итогам встречи стороны договорились, что вскоре будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – страны назначат представителей для работы в группе, после чего начнутся соответствующие регулярные консультации.
23 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной и сделка может быть заключена уже «на этой неделе».