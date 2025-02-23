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Трамп намерен заключить сделку по Украине в течение недели

Президент США «верит» в готовность России пойти на соглашение
Ведомости

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной, сделка может быть заключена уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он также хотел, чтобы я сказала вам всем, что он очень верит, что Россия готова заключить сделку, и он борется за ее заключение. И [cоветник Белого дома по национальной безопасности ] Майк Уолтц <...> будет работать круглосуточно все выходные, чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту на Украине», – сказала Левитт журналистам.

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала также процесс заключения с Киевом соглашения по редкоземельным металлам. По ее словам, эта сделка позволит запустить работы по восстановлению Украины после боевых действий. Левитт описала готовящееся соглашение как «большое экономическое партнерство» между двумя странами.

Отвечая на вопрос о встрече Трампа и президента РФ Владимира Путина, она заявила, что американский лидер и его команда «сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами» конфликта. «Президент уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе», – добавила Левитт.

12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом, а 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями, после которых стороны договорились немедленно начать подготовку встречи президентов США и РФ. 19 февраля президент Трамп заявил, что его администрация договорилась с Украиной по редкоземельным минералам, но Киев «разорвал ее два дня назад».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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