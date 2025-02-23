Трамп намерен заключить сделку по Украине в течение недели

Трамп намерен заключить сделку по Украине в течение неделиПрезидент США «верит» в готовность России пойти на соглашение
Президент США Дональд Трамп сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной, сделка может быть заключена уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Он также хотел, чтобы я сказала вам всем, что он очень верит, что Россия готова заключить сделку, и он борется за ее заключение. И [cоветник Белого дома по национальной безопасности ] Майк Уолтц <...> будет работать круглосуточно все выходные, чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту на Украине», – сказала Левитт журналистам.
Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала также процесс заключения с Киевом соглашения по редкоземельным металлам. По ее словам, эта сделка позволит запустить работы по восстановлению Украины после боевых действий. Левитт описала готовящееся соглашение как «большое экономическое партнерство» между двумя странами.
Отвечая на вопрос о встрече Трампа и президента РФ Владимира Путина, она заявила, что американский лидер и его команда «сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами» конфликта. «Президент уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе», – добавила Левитт.
12 февраля Путин провел продолжительный телефонный разговор с Трампом, а 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями, после которых стороны договорились немедленно начать подготовку встречи президентов США и РФ. 19 февраля президент Трамп заявил, что его администрация договорилась с Украиной по редкоземельным минералам, но Киев «разорвал ее два дня назад».