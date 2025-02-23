Трамп намерен заключить сделку по Украине в течение недели

«Он также хотел, чтобы я сказала вам всем, что он очень верит, что Россия готова заключить сделку, и он борется за ее заключение. И [cоветник Белого дома по национальной безопасности ] Майк Уолтц <...> будет работать круглосуточно все выходные, чтобы заключить сделку и положить конец этому конфликту на Украине», – сказала Левитт журналистам.