США ожидают возобновления переговоров по полезным ископаемым с Украиной

«Например, есть плавильный завод, который перерабатывает алюминий на Украине. Он был поврежден и не работает на полную мощность. Если его восстановить, он будет покрывать весь объем импорта алюминия в США за год», – объяснили он. – «Это только один завод. Там находятся огромные ресурсы. Это не только долгосрочная безопасность для Украины, но и помогает им развивать экономику с помощью инвестиций».