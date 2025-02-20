США ожидают возобновления переговоров по полезным ископаемым с Украиной

США ожидают возобновления переговоров по полезным ископаемым с УкраинойДо этого в Киеве отвергли предложенную Вашингтоном сделку
Вашингтон ожидает от Киева возвращения к переговорам для выработки условий сделки по доступу США к редкоземельным минералам Украины, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.
Переговоры с Киевом по редкоземам
19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация договорилась с Украиной по редкоземельным минералам, но Киев «разорвал ее два дня назад».
«Он [Зеленский] должен вернуться к столу переговоров», – сказал Уолтц на пресс-конференции, посвященной итогам первого месяца пребывания Трампа в Белом доме. – «Мы будем продолжать обсуждать, куда приведется эта сделка… На мой взгляд, не может быть ничего лучше для будущего Украины и ее безопасности, чем долгосрочные инвестиции США в их процветание».
Уолтц считает, что в конце концов Зеленский к «этому придет».
Отношения с Зеленским
Говоря об отношениях с Зеленским, Уолтц отметил разочарование Трампа в украинском президенте из-за высказываний последнего.
«Во-первых, должно быть глубокое понимание того, что американский народ, американские налогоплательщики, что президент Трамп сделал в первый срок, и что мы сделали с тех пор. Некоторые высказывания, исходящие от Киева, откровенно говоря, и оскорбления в адрес президента Трампа были неприемлемыми», – сказал он.
Во-вторых, продолжил Уолтц, министр финансов лично совершил поездку для заключения сделки по минеральным ресурсам.
«Например, есть плавильный завод, который перерабатывает алюминий на Украине. Он был поврежден и не работает на полную мощность. Если его восстановить, он будет покрывать весь объем импорта алюминия в США за год», – объяснили он. – «Это только один завод. Там находятся огромные ресурсы. Это не только долгосрочная безопасность для Украины, но и помогает им развивать экономику с помощью инвестиций».
Уолтц добавил, что вместо того чтобы вступить в конструктивные переговоры по сделке, в СМИ было очень много «неудачной» риторики.
Роль Европы в украинских переговорах
Уолтц заявил, что с 2014 г. в Европе было много переживаний, но мало действий по отношению к событиям на Украине.
«Было много переживаний и в Вашингтоне при администрации [Барака] Обамы, но мало действий. Они буквально забрасывали проблему одеялами», – сказал он. – «Война должна была быть сдержана, ее не должно было быть. Я уверен, что ее бы не было при президенте Трампе, и она прекратится при Трампе».
Комментируя начавшиеся контакты с Россией по разрешению конфликта на Украине, Уолтц отверг упреки в том, что американцы не консультировались с европейскими союзниками. Он напомнил о телефонных разговорах Трампа с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также сообщил о приезде французского президента и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в США на следующей неделе.
Уолтц подчеркнул, что он сам поговорил с каждым из своих коллег по национальной безопасности, а также с генеральным секретарем НАТО.
«Однако мы также ясно дали понять, что неприемлемо, чтобы США и американские налогоплательщики продолжали нести бремя не только расходов на войну на Украине, но и на защиту Европы», – сказал он. – «Мы полностью поддерживаем наших союзников по НАТО. Мы полностью поддерживаем обязательства по статье 5 [устава НАТО], но настало время, чтобы наши европейские союзники взяли на себя ответственность».
Другой момент, о котором говорили министр Стармер и Макрон – это предложения по европейским гарантиям безопасности, добавил Уолтц.
«Мы приветствуем это. Мы просим Европу больше вкладываться в свою собственную безопасность, процветание и благосостояние. Мы, безусловно, приветствуем это и с радостью примем больше помощи от Европы», – сказал он. – «Как я сказал своим коллегам, приходите за стол переговоров с большими предложениями, если хотите большее место за этим столом, и мы просим об этом уже достаточно долго».
Снятие санкций с России
На вопрос о возможном смягчении санкций против России, Уолтц заметил, что переговоры с российскими коллегами были «достаточно широкими, с фокусом на цели нашего более широкого взаимодействия».
«Но очевидно, что боевые действия должны прекратиться для того, чтобы двигаться к этим долгожданным целям», – заявил он. «В качестве первого шага мы просто будем делать некоторые очевидные шаги, такие как восстановление возможности работы наших посольств».
Уолтц также подчеркнул, что необходимо разговаривать с обеими сторонами конфликта, чтобы привести их за стол переговоров.
«И обе стороны говорят, что только президент Трамп может это сделать», – подитожил он.
Поставки оружия на Украину
Уолц заметили, что большинство вооружений, поставленных на Украину, были частью программы срочного изъятия из арсеналов армии США. «Я хочу отметить, что в этом процессе были задержки. Многие наши запасы, когда мы смотрим на наши операции по всему миру, становятся все более истощенными», – сказал он.
Он заметил, что некоторые республиканцы неоднократно задавали администрации Джо Байдена вопрос, волнующий многих американцев, о том, когда это закончится.
«Мы так и не получили удовлетворительных ответов», – сказал он. – «Президент Трамп, как мы ясно дали понять нашим российским коллегам, и как я хочу подчеркнуть сегодня, сосредоточен на прекращении боевых действий и движении вперед, а все эти разговоры о том, что было в прошлом, могут продолжаться сколько угодно».
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа.
Президент Украины Зеленский заявил, что не признает переговоры в Эр-Рияде, поскольку они были проведены без участия Киева. Уолтц говорил 19 февраля, что сейчас отношения США и Украины «сопровождаются разочарованием и явно идут не в том направлении».