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Зеленский предложил Трампу заключить «сильное» соглашение по инвестициям

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом предложил заключить «сильное» и «полезное» соглашение с американским лидером Дональдом Трампом по инвестициям и безопасности. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24 на 7. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами», – сказал Зеленский.

Зеленский также заявил по итогам встречи, что Украина «с первой же секунды» конфликта «стремится к миру»: «Мы можем и должны сделать мир надежным и длительным».

Келлог прибыл в Киев 19 февраля. До встречи с Зеленским 20 февраля он провел переговоры с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и спецслужб.

В феврале 2025 г. Трамп предложил обменять американскую военную и гуманитарную помощь Киеву на редкоземельные металлы Украины. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. На той же неделе Зеленский на Мюнхенской конференции сообщил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде. При этом он предложил компаниям из США совместно добывать ископаемые Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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