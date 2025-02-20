Зеленский предложил Трампу заключить «сильное» соглашение по инвестициям

В феврале 2025 г. Трамп предложил обменять американскую военную и гуманитарную помощь Киеву на редкоземельные металлы Украины. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. На той же неделе Зеленский на Мюнхенской конференции сообщил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде. При этом он предложил компаниям из США совместно добывать ископаемые Украины.