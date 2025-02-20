Зеленский предложил Трампу заключить «сильное» соглашение по инвестициям
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со специальным представителем президента США по Украине и России Китом Келлогом предложил заключить «сильное» и «полезное» соглашение с американским лидером Дональдом Трампом по инвестициям и безопасности. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24 на 7. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами», – сказал Зеленский.
Зеленский также заявил по итогам встречи, что Украина «с первой же секунды» конфликта «стремится к миру»: «Мы можем и должны сделать мир надежным и длительным».
Келлог прибыл в Киев 19 февраля. До встречи с Зеленским 20 февраля он провел переговоры с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и спецслужб.
В феврале 2025 г. Трамп предложил обменять американскую военную и гуманитарную помощь Киеву на редкоземельные металлы Украины. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. На той же неделе Зеленский на Мюнхенской конференции сообщил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде. При этом он предложил компаниям из США совместно добывать ископаемые Украины.