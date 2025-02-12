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Зеленский предложил компаниям из США совместно добывать ископаемые Украины

Ведомости

Киев и западные партнеры, – прежде всего, американские компании – могут инвестировать в совместную добычу полезных ископаемых на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

«Мы можем дать возможность вкладывать и инвестировать в них [полезные ископаемые] нашим партнерам. Прежде всего, американскому бизнесу, американским компаниям вместе можем разрабатывать, вместе добывать переработки», – сказал он.

Зеленский уточнил, что для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы. Украинский президент заявил, что Киев открыт к обсуждению этой темы, но «об этом нужно предметно говорить».

Слова Зеленского являются ответом на предложение президента США Дональда Трампа о том, что он готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. В Кремле заявили, что заявление Трампа звучит как «коммерческое» предложение.

8 февраля сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер сообщил Der Spiegel, что на бумаге Украина обладает большим количеством природных ресурсов, но эти данные «столь же неопределенны, как и во всех бывших советских республиках». Эльснер указал, что в мире насчитывается 379 месторождений с подтвержденными запасами редкоземельных металлов, и Украина «сюда не входит».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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