Зеленский предложил компаниям из США совместно добывать ископаемые Украины

Слова Зеленского являются ответом на предложение президента США Дональда Трампа о том, что он готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. В Кремле заявили, что заявление Трампа звучит как «коммерческое» предложение.