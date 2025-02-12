Зеленский предложил компаниям из США совместно добывать ископаемые Украины
Киев и западные партнеры, – прежде всего, американские компании – могут инвестировать в совместную добычу полезных ископаемых на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью The Guardian.
«Мы можем дать возможность вкладывать и инвестировать в них [полезные ископаемые] нашим партнерам. Прежде всего, американскому бизнесу, американским компаниям вместе можем разрабатывать, вместе добывать переработки», – сказал он.
Зеленский уточнил, что для Украины совместная добыча означает новые рабочие места, а для западных компаний – доходы. Украинский президент заявил, что Киев открыт к обсуждению этой темы, но «об этом нужно предметно говорить».
Слова Зеленского являются ответом на предложение президента США Дональда Трампа о том, что он готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог позднее уточнил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о ресурсах. В Кремле заявили, что заявление Трампа звучит как «коммерческое» предложение.
8 февраля сотрудник Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальд Эльснер сообщил Der Spiegel, что на бумаге Украина обладает большим количеством природных ресурсов, но эти данные «столь же неопределенны, как и во всех бывших советских республиках». Эльснер указал, что в мире насчитывается 379 месторождений с подтвержденными запасами редкоземельных металлов, и Украина «сюда не входит».