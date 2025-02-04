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Песков: Трамп предлагает Киеву покупать поддержку в обмен на ресурсы

«Если называть вещи своими именами», то это звучит как «коммерческое» предложение, считают в Кремле
Ведомости

Предложение президента США Дональда Трампа продолжить оказывать помощь Украине в обмен на ее редкоземельные ресурсы – не что иное, как предложение покупать американскую поддержку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Наверное, если называть вещи своими именами, то это предложение покупать помощь. То есть не продолжать оказывать ее на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – сказал Песков.

По его словам, лучше вообще не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.

25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины в связи с приказом госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи. 3 февраля Трамп заявил о готовности обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы республики.

4 февраля украинское агентство УНИАН писало, что основная доля редкоземельных металлов находится на территориях, уже неподконтрольных Киеву. Было отмечено, что, согласно оценке Forbes за 2023 г., общая стоимость полезных ископаемых на Украине достигала $15 трлн, при этом свыше 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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