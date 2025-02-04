Песков: Трамп предлагает Киеву покупать поддержку в обмен на ресурсы«Если называть вещи своими именами», то это звучит как «коммерческое» предложение, считают в Кремле
Предложение президента США Дональда Трампа продолжить оказывать помощь Украине в обмен на ее редкоземельные ресурсы – не что иное, как предложение покупать американскую поддержку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Наверное, если называть вещи своими именами, то это предложение покупать помощь. То есть не продолжать оказывать ее на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – сказал Песков.
По его словам, лучше вообще не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.
25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины в связи с приказом госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи. 3 февраля Трамп заявил о готовности обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы республики.
4 февраля украинское агентство УНИАН писало, что основная доля редкоземельных металлов находится на территориях, уже неподконтрольных Киеву. Было отмечено, что, согласно оценке Forbes за 2023 г., общая стоимость полезных ископаемых на Украине достигала $15 трлн, при этом свыше 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.