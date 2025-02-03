Трамп готов оказывать помощь Украине в обмен на ее редкоземельные металлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Его слова передает AFP.
Кроме того, Трамп сообщил о том, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут значительный прогресс. При этом неизвестно, что президент США имел ввиду.
25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи.
The Guardian в последствии сообщал, что Украина не оправилась от этого решения. По информации издания, от финансовой помощи США зависели различные проекты на Украине – программы реабилитации ветеранов, СМИ и другие информационные проекты, а также антикоррупционные инициативы.