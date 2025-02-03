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Трамп готов оказывать помощь Украине в обмен на ее редкоземельные металлы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Его слова передает AFP.

Кроме того, Трамп сообщил о том, что в вопросе урегулирования украинского кризиса достигнут значительный прогресс. При этом неизвестно, что президент США имел ввиду.

25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи.

The Guardian в последствии сообщал, что Украина не оправилась от этого решения. По информации издания, от финансовой помощи США зависели различные проекты на Украине – программы реабилитации ветеранов, СМИ и другие информационные проекты, а также антикоррупционные инициативы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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