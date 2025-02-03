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Трамп выводит США из Совета ООН по правам человека

Подписание указа ожидается за сутки до встречи с Нетаньяху в Вашингтоне
Людмила Чернова
Evan Vucci / AP Photo
Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в понедельник днем (по США) подпишет указ, предусматривающий выход страны из Совета ООН по правам человека и запрет на дальнейшее финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщило Politico со ссылкой на соответствующий документ.

В документе Белого дома, который оказался в распоряжении издания, говорится, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека». В документе также осуждается позиция совета в отношении Израиля.

«Совет ООН по правам человека демонстрирует систематическую предвзятость против Израиля, несправедливо и непропорционально сосредотачиваясь на нем в ходе своих заседаний», – говорится в документе. «В 2018 г., когда президент Трамп впервые вывел США из совета, организация приняла больше резолюций с осуждением Израиля, чем в отношении Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых».

Указ также обяжет госсекретаря Марко Рубио провести обзор и представить в Белый дом отчет о международных организациях, конвенциях и договорах, которые «продвигают радикальные или антиамериканские настроения», с особым вниманием к ЮНЕСКО.

Во вторник Трамп примет в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

США впервые вошли в состав Совета ООН по правам человека в качестве полноправного члена в 2009 г. В июне 2019 г. Трамп заявил о выходе страны из совета. Бывший президент Джо Байден сообщил о возобновлении работы США с Советом ООН после вступления в должность в январе 2021 г.

16 октября 2024 г. генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини сообщил, что практически все страны продолжают финансирование агентства. Заморозка взносов действует только со стороны США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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