Трамп выводит США из Совета ООН по правам человека

Трамп выводит США из Совета ООН по правам человекаПодписание указа ожидается за сутки до встречи с Нетаньяху в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в понедельник днем (по США) подпишет указ, предусматривающий выход страны из Совета ООН по правам человека и запрет на дальнейшее финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщило Politico со ссылкой на соответствующий документ.
В документе Белого дома, который оказался в распоряжении издания, говорится, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека». В документе также осуждается позиция совета в отношении Израиля.
«Совет ООН по правам человека демонстрирует систематическую предвзятость против Израиля, несправедливо и непропорционально сосредотачиваясь на нем в ходе своих заседаний», – говорится в документе. «В 2018 г., когда президент Трамп впервые вывел США из совета, организация приняла больше резолюций с осуждением Израиля, чем в отношении Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых».
Указ также обяжет госсекретаря Марко Рубио провести обзор и представить в Белый дом отчет о международных организациях, конвенциях и договорах, которые «продвигают радикальные или антиамериканские настроения», с особым вниманием к ЮНЕСКО.
Во вторник Трамп примет в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
США впервые вошли в состав Совета ООН по правам человека в качестве полноправного члена в 2009 г. В июне 2019 г. Трамп заявил о выходе страны из совета. Бывший президент Джо Байден сообщил о возобновлении работы США с Советом ООН после вступления в должность в январе 2021 г.
16 октября 2024 г. генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини сообщил, что практически все страны продолжают финансирование агентства. Заморозка взносов действует только со стороны США.