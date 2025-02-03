Трамп выводит США из Совета ООН по правам человека

«Совет ООН по правам человека демонстрирует систематическую предвзятость против Израиля, несправедливо и непропорционально сосредотачиваясь на нем в ходе своих заседаний», – говорится в документе. «В 2018 г., когда президент Трамп впервые вывел США из совета, организация приняла больше резолюций с осуждением Израиля, чем в отношении Сирии, Ирана и Северной Кореи вместе взятых».