ВОЗ приостановила набор персонала после выхода США из организации

В первый день пребывания на посту американского президента, 21 января, Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Трамп давно критиковал организацию, а его администрация официально вышла из ВОЗ в июле 2020 г. во время распространения коронавируса. Согласно указу, организация «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».