ВОЗ приостановила набор персонала после выхода США из организации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила набор нового персонала и сократила расходы на командировочные своих сотрудников после решения президента США Дональда Трампа выйти из состава организации. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время 156-й сессии исполнительного комитета организации.
По его словам, заявление Трампа обострило ситуацию, поэтому организация собирается принять комплекс мер, призванных защитить работу и персонал ВОЗ. О других мерах будет объявлено в ближайшее время.
В первый день пребывания на посту американского президента, 21 января, Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Трамп давно критиковал организацию, а его администрация официально вышла из ВОЗ в июле 2020 г. во время распространения коронавируса. Согласно указу, организация «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».
Гебрейесус призвал мировых лидеров повлиять на это решение Трампа. Страны, входящие в ВОЗ, оказывают давление на организацию в связи с потерей крупнейшего донора. За 2024 и 2025 гг. США выделили порядка $988 млн, что составило около 14% бюджета ВОЗ.