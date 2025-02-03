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ВОЗ приостановила набор персонала после выхода США из организации

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила набор нового персонала и сократила расходы на командировочные своих сотрудников после решения президента США Дональда Трампа выйти из состава организации. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус во время 156-й сессии исполнительного комитета организации.

По его словам, заявление Трампа обострило ситуацию, поэтому организация собирается принять комплекс мер, призванных защитить работу и персонал ВОЗ. О других мерах будет объявлено в ближайшее время.

В первый день пребывания на посту американского президента, 21 января, Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Трамп давно критиковал организацию, а его администрация официально вышла из ВОЗ в июле 2020 г. во время распространения коронавируса. Согласно указу, организация «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».

Гебрейесус призвал мировых лидеров повлиять на это решение Трампа. Страны, входящие в ВОЗ, оказывают давление на организацию в связи с потерей крупнейшего донора. За 2024 и 2025 гг. США выделили порядка $988 млн, что составило около 14% бюджета ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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