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Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первый день пребывания в должности. Об этом сообщает CNN.

Трамп давно критиковал ВОЗ, а его администрация официально вышла из организации в июле 2020 г. во время распространения COVID-19.

В тексте документа в качестве причин выхода США называются «неправильное управление организацией пандемией COVID-19, возникшей в Ухане (Китай), и другими глобальными кризисами в области здравоохранения, ее неспособность срочно принять необходимые реформы и неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран – членов ВОЗ».

В указе также говорится, что ВОЗ «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».

Трамп, вступивший в должность 20 января, анонсировал несколько решений, касающихся внутренней и внешней политики. Еще до инаугурации он планировал подписать почти 100 исполнительных указов. Наиболее резонансными выглядели меры, связанные с миграционной системой и так называемыми программами инклюзивности в федеральных ведомствах. Первые решения Трампа на посту – во многом зеркальный ответ на первые указы, подписанные Байденом сразу после инаугурации в январе 2021 г. О намерении Трампа инициировать выход из ВОЗ сообщалось за несколько дней до инаугурации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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