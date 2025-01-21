Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первый день пребывания в должности. Об этом сообщает CNN.
Трамп давно критиковал ВОЗ, а его администрация официально вышла из организации в июле 2020 г. во время распространения COVID-19.
В тексте документа в качестве причин выхода США называются «неправильное управление организацией пандемией COVID-19, возникшей в Ухане (Китай), и другими глобальными кризисами в области здравоохранения, ее неспособность срочно принять необходимые реформы и неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран – членов ВОЗ».
В указе также говорится, что ВОЗ «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».
Трамп, вступивший в должность 20 января, анонсировал несколько решений, касающихся внутренней и внешней политики. Еще до инаугурации он планировал подписать почти 100 исполнительных указов. Наиболее резонансными выглядели меры, связанные с миграционной системой и так называемыми программами инклюзивности в федеральных ведомствах. Первые решения Трампа на посту – во многом зеркальный ответ на первые указы, подписанные Байденом сразу после инаугурации в январе 2021 г. О намерении Трампа инициировать выход из ВОЗ сообщалось за несколько дней до инаугурации.