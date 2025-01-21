Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

Трамп, вступивший в должность 20 января, анонсировал несколько решений, касающихся внутренней и внешней политики. Еще до инаугурации он планировал подписать почти 100 исполнительных указов. Наиболее резонансными выглядели меры, связанные с миграционной системой и так называемыми программами инклюзивности в федеральных ведомствах. Первые решения Трампа на посту – во многом зеркальный ответ на первые указы, подписанные Байденом сразу после инаугурации в январе 2021 г. О намерении Трампа инициировать выход из ВОЗ сообщалось за несколько дней до инаугурации.