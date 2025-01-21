Трамп перечеркивает наследие Байдена

Трамп перечеркивает наследие БайденаСреди приоритетов нового президента будут миграция и экономика
Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, анонсировал несколько решений, касающихся внутренней и внешней политики. Во время своей инаугурационной речи в ротонде Капитолия, он пообещал отменить «всю правительственную цензуру» во имя свободы слова. Не забыл Трамп и об обещании признать наличие только двух гендеров – мужского и женского.
«Мы создадим общество, которое не ориентируется на цвет кожи и смотрит только на достижения. С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров – мужского и женского», – сказал Трамп. Он также анонсировал применение армии для стабилизации ситуации на границе с Мексикой.
Во внешнеполитической части он в очередной раз заявил о намерении вернуть США контроль над Панамским каналом. Трамп также подтвердил свое намерение переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Президент пообещал «снова создать» самую сильную армию в мире. «Мы будем измерять наш успех не только выигранными сражениями, но и войнами, которые мы окончим, и войнами, в которые никогда не вступим», – сказал президент.
На доминировании США на Земле Трамп не остановился. Он заявил о намерении водрузить американский флаг на Марсе. При этом Трамп уточнил, что хочет остаться в истории в качестве миротворца и объединителя. «Мы будем невиданной страной, наполненной милосердием, отвагой и исключительностью. Наша сила остановит все войны и принесет дух единства в мир, погрязший в злости, насилии и непредсказуемости», – сказал президент.
Еще до инаугурации Трамп планировал подписать почти 100 исполнительных указов. Наиболее резонансными выглядят меры, связанные с миграционной системой и так называемыми программами инклюзивности в федеральных ведомствах.
По данным CNN, конгрессмены-республиканцы, обладающие большинством и в палате представителей, и в сенате, были ознакомлены с некоторыми инициативами еще на выходных. В частности, их проинформировали о планах объявить чрезвычайное положение на американо-мексиканской границе или на ее определенных участках. Это решение позволит перенаправлять средства из бюджета министерства обороны на укрепление южных границ страны. Также заместитель советника Трампа по политическому планированию Стивен Миллер сообщил о намерении президента объявить несколько мексиканских наркокартелей террористическими организациями.
Как показал опрос газеты The New York Times и агентства Ipsos, большинство американцев поддерживают ужесточение миграционной политики. Например, 55% выступают за депортацию всех нелегальных мигрантов. При этом другие инициативы Трампа на этом направлении не так популярны. Например, 55% против отзыва гражданства США у детей нелегальных мигрантов, а 62% против отмены механизмов защиты от депортации для мигрантов, привезенных в США нелегально в детстве.
Что касается инклюзивности, то введенные бывшим президентом США Джо Байденом программы и должности, связанные с гендерным равенством и другими похожими направлениями, в федеральных ведомствах будут отменены также посредством исполнительных указов. Часть мер, подготовленных Трампом и его командой, будет направлена на отмену ограничений в добыче нефти и газа в отношении американского энергосектора, введенных Байденом, а также на снижение цен на продукты.
Первые решения Трампа на посту во многом зеркальный ответ на первые указы, подписанные Байденом сразу после инаугурации в январе 2021 г. Среди них были возвращение в Парижское соглашение по климату и приостановка выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что инициировал Трамп. О намерении Трампа заново инициировать выход из ВОЗ также сообщили за несколько дней до инаугурации. При этом 20 января The Wall Street Journal сообщила, что Трамп не планировал немедленное введение пошлин, но решил запросить у ведомств специальный отчет о причинах торгового дефицита, особенно с Канадой, Китаем и Мексикой.
Первые указы Трампа – медийный ход без серьезных реформ, что нормально для любой новой администрации: она приходит и отменяет решения предыдущей, объясняет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт подчеркнула, что реально долгосрочные реформы Трампу придется принимать через конгресс.
Несмотря на наличие у его партии большинства в обеих палатах, процессуальные особенности в каждой из них могут помешать быстрому продвижению повестки республиканца. Например, в сенате есть процедура филибастера. Согласно ей, если законопроект не набирает 60 голосов для окончания его обсуждения в сенате, то его нельзя вынести на финальное голосование, где для одобрения нужен всего 51 голос. В новом созыве сената у республиканцев 53 мандата. Поэтому даже с большинством в сенате им придется иногда искать поддержки у демократов.
Обычно первые промежуточные итоги новой администрации подводятся через 100 дней, продолжает Журавлева. «Нынешний ажиотаж усилен самим Трампом, его высказываниями о «важнейших указах», – говорит американист. Трамп сможет закрепить свое наследие, только если получит добро конгресса. Без этого большинство его указов продержится четыре года только для того, чтобы их отменил президент-демократ в будущем, как это сделал сам Трамп с указами Байдена, резюмировала Журавлева.