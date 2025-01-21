Трамп перечеркивает наследие Байдена

Несмотря на наличие у его партии большинства в обеих палатах, процессуальные особенности в каждой из них могут помешать быстрому продвижению повестки республиканца. Например, в сенате есть процедура филибастера. Согласно ей, если законопроект не набирает 60 голосов для окончания его обсуждения в сенате, то его нельзя вынести на финальное голосование, где для одобрения нужен всего 51 голос. В новом созыве сената у республиканцев 53 мандата. Поэтому даже с большинством в сенате им придется иногда искать поддержки у демократов.