Трамп у власти – повод для диалога Вашингтона и Москвы

Во-вторых, на сегодняшний день в США есть мнение о России как о великой державе, находящейся в упадке, тогда как США и СССР формировали систему взаимодействия из расчета, что противостоят равному по силе сопернику. Иначе говоря, американский внешнеполитический истеблишмент и значительная часть экспертно-аналитического сообщества не исключают дипломатию как инструмент, но в моменты кризиса склонны ставить на инструменты экономического и военного давления. Поэтому тот же Трамп в одностороннем порядке вышел из ДРСМД 1987 г., Договора по открытому небу 1992 г. и грозился не продлевать СНВ-3 2010 г. (в итоге договор был продлен до 2026 г. во время саммита Путина и Байдена в Женеве в июне 2021 г.).