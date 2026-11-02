Госсектор опубликовал меньше данных о закупках систем противодействия БПЛА

Госсектор опубликовал меньше данных о закупках систем противодействия БПЛАЭто может быть связано с более аккуратным подходом к безопасности, говорят эксперты
За девять месяцев 2026 г. заказчики по 44-ФЗ (регулирует закупки для государственных и муниципальных нужд) и 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний и компаний с госучастием) на 64% до 363,7 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократили число закупок систем обнаружения внешних угроз. Это следует из данных системы по работе с тендерами «Тендерплан», предоставленных «Ведомостям». Количество процедур также сократилось. По данным «Тендерплана», с января по сентябрь 2026 г. по сравнению с периодом годом ранее их число снизилось на 18% до 102 шт.
Спрос на защиту от БПЛА растет, но становится менее прозрачным из соображений безопасности, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его наблюдениям, увеличивается доля комплексных решений, поскольку они эффективнее отдельных приборов. Даже крупная компания не может самостоятельно создать полноценную ПВО, включая предупреждение об атаках, подчеркивает эксперт. По его оценке, отражать массированные налеты способна система Минобороны, а бизнес может содействовать ее работе.