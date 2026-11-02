Госсектор опубликовал меньше данных о закупках систем противодействия БПЛА

За девять месяцев 2026 г. заказчики по 44-ФЗ (регулирует закупки для государственных и муниципальных нужд) и 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний и компаний с госучастием) на 64% до 363,7 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократили число закупок систем обнаружения внешних угроз. Это следует из данных системы по работе с тендерами «Тендерплан», предоставленных «Ведомостям». Количество процедур также сократилось. По данным «Тендерплана», с января по сентябрь 2026 г. по сравнению с периодом годом ранее их число снизилось на 18% до 102 шт.