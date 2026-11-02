Девять человек погибли при крушении бизнес-джета во Флориде

Согласно архивным записям радиопереговоров, перед крушением пилот сообщила авиадиспетчерам, что самолет попал в зону дождя, обледенения и умеренной турбулентности. Было слышно, как пилот закричала «мы разобьемся!», когда самолет начал пикировать. После этого авиадиспетчеры безуспешно пытались связаться с бортом. Самолет рухнул у въезда в парк передвижных домов. Федеральное управление гражданской авиации направит группу для оказания поддержки Национальному совету по безопасности на транспорте в расследовании катастрофы.