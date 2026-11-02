Девять человек погибли при крушении бизнес-джета во Флориде
Бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту разбился днем 1 ноября в районе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Выживших нет, пишет The Washington Post.
По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет вылетел из Остина на Багамы, когда потерпел крушение в жилом районе.
Согласно архивным записям радиопереговоров, перед крушением пилот сообщила авиадиспетчерам, что самолет попал в зону дождя, обледенения и умеренной турбулентности. Было слышно, как пилот закричала «мы разобьемся!», когда самолет начал пикировать. После этого авиадиспетчеры безуспешно пытались связаться с бортом. Самолет рухнул у въезда в парк передвижных домов. Федеральное управление гражданской авиации направит группу для оказания поддержки Национальному совету по безопасности на транспорте в расследовании катастрофы.